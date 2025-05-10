林定國：法治如同氧氣　平日不會留意　惟缺失時會驚覺其重要性

律政司司長林定國今日（10日）出席民政及青年事務局舉辦的活動，與50多位青年就法治教育等議題進行交流。其間，林定國分享一個比喻，指法治如同氧氣一樣，平日不會特別留意甚至假設它存在。不過，只有或一旦出現缺失，譬如感到呼吸變得困難時，才會驚覺它存在的重要性。



梁宏正（左）和林定國（右）（林定國Facebook）

林定國：當法治或氧氣有缺失時 大家就會知道珍貴

林定國表示，經常指法治很重要，但為何重要？他今日就向青年分享，舉例指法治如同氧氣，既看不見、聽不到、嗅不覺、亦無法觸摸，平日不會特別留意甚至假設它存在。不過，一旦出現缺失，譬如高山症發作時，感到呼吸困難時，就會驚覺它存在的重要性、就會明白何等珍貴。

50名青年出席民青局連青有約活動。（林定國Facebook）

50名青年出席民青局連青有約活動。（林定國Facebook）

不點名指「某些國家」的政策朝令夕改 林定國：是反面教材

林定國續稱，若社會失去法治，人與人之間的互相信任、交往合作將瞬間崩塌，甚至無從談起。他指，除非孤身生活在荒島，只要有多個一個人，規則便是群體生活和人類社會必不可少的基礎和底線。即使只有兩人流落荒島，也必然要為分食魚獲獵物定規矩，否則必定流血收場；打麻將要按牌章、捉象棋也要遵從走法。

林定國認為，法律和法治讓社會行為活動具有「可預測性」，確保市民知道甚麼能夠做、可以做，和行為的後果，令大家可有信心地規劃未來，安心生活。反觀某些國家政策朝令夕改、反覆無常，令人無所適從，正是「不確定性」危害的最佳反面教材。