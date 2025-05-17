十五五規劃｜林定國：香港應爭取鞏固加強法律和爭議解決服務

律政司舉行「學習全國兩會精神座談會」，司長林定國指出，今年《政府工作報告》提到香港要「深化國際交往合作」，香港獨特制度優勢的最大公因數就是國際化，這也是敵對勢力攻擊香港的策略重點，香港必須有耐性，以理性客觀、坦誠、不溫不火、不卑不亢的態度回應。



林定國今日（5月17日）在社交網頁發文稱，他在昨日舉行的座談會上分享體會，特別強調應研讀三份關鍵文件，即國務院總理《政府工作報告》、《最高人民法院工作報告》和《最高人民檢察院工作報告》。他又提及剛發表的《新時代的中國國家安全白皮書》。

律政司5月16日舉辦「學習全國兩會精神座談會」，司長林定國在會上分享對兩會內容的理解與體會。（林定國facebook）

林定國：制訂國安附例過程 體現政府工作報告「穩中求進」原則

林定國重點解讀《政府工作報告》，指出當中最值得細味的是政策取向，提醒制定政策必須有前瞻性、針對性、有效性，執行政策時要有彈性，按時勢調整；目標方向要清晰，但同時要掌握執行力度和時機。

林定國指出，《政府工作報告》強調要「穩中求進、以進促穩」，剛發表的《新時代的中國國家安全白皮書》其中一個重要提述則是「在發展中固安全，在安全中謀發展」。他表示，高質量發展和高水平安全的良性互動並非必然，必須通過努力達至平衡點。前天按「先訂立、後審議」程序在立法會完成審議的兩條維護國家安全附屬法例，就是「穩中求進」的其中一個舉措。

律政司5月16日舉辦「學習全國兩會精神座談會」，司長林定國在會上分享對兩會內容的理解與體會。（林定國facebook）

國際化是香港制度優勢最大公因數 面對抹黑須不卑不亢回應

對於《政府工作報告》在2025工作任務有關香港的段落裏提到要「深化國際交往合作」，林定國表示，香港獨特制度優勢的最大公因數就是國際化，面對敵對勢力通過抹黑曲解香港維持國家安全工作，企圖把香港去國際化、去功能化。香 港必須保持堅定的立場，但需有耐性，以理性客觀、坦誠、不溫不火、不卑不亢的態度更好向外解釋，建立和增加外人與我們合作交流的意願和信心。

4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

香港法律和爭議解決服務「國際化、高水平、信譽好」

今年是國家「十四五」規劃收官之年，中央已在謀劃「十五五」規劃（2026-2030年）。林定國表示，香港在「十五五」規劃中應該努力爭取的其中一個定位是鞏固和加強香港「國際化、高水平、信譽好」的法律和爭議解決服務。

他指出，律政司正不斷努力推動在法律方面深化國際合作交流，例如在去年底建立「國際法律人才培訓學院」；在最高人民檢察院支持下，將在本年9月舉辦中國與東盟總檢察長年會；和在中央支持下，在香港建立「國際調解院」總部，在不久將來舉行有關國際公約的簽約儀式。