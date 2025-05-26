粵車南下｜消息指年底實施　梁振英連發四帖斥「百個理由不做事」

港粵跨境通行近年成為其中一項政策熱點，其中「港車北上」早於2023年7月實施，但「粵車南下」一直只聞樓梯響。今日（5月26日）有報章報道，特區政府正研究最快今年底起實施「粵車南下」，以吸引高端消費客群，振興本港市道。一直主張盡快實施相關政策的全國政協副主席梁振英，在不足一小時內接連發出四篇帖文回應，質疑報道所列各項理據，直斥其突顯「不做事」心態。他又指出，香港處理和內地關係時，需要易位思考。



分兩階段推行 議員倡設資產門檻確保旅客消費力

《明報》引述消息指，有見內地旅客來港消費力降級，特區政府正研究最快今年底起實施「粵車南下」，以振興本港市道。報道指「粵車南下」會分階段推行，首階段粵車只可停泊港珠澳大橋人工島香港口岸的自動化停車場，第二階段可入市區「自駕遊」，每日來港粵車會設配額上限。

香港再出發大聯盟成立五周年，總召集人梁振英致辭。（再出發大聯盟提供）

報道引述香港汽車會指本港車位及路面空間有限，建議以本港實際承載力決定配額及粵車行駛範圍，建議粵車須成功預約指定停車場才可入市區。有立法會議員質疑「泊車轉乘」效益，反建議設立申請者資產門檻，認為此舉既可限制粵車數量，亦可確保旅客消費力。

梁振英：香港駕駛者在內地又如何？

梁振英對報道提及的實施時間表及政策推行理據均提出質疑。他在社交網頁發文直指，「粵車南下」一事，「一百個理由導致曠日持久」。對於香港汽車會建議要求粵車司機先參加研習班以確保其認識香港交通規則和如何使用停車場，他反問「香港駕駛者在內地又如何？」

港車北上需經港珠澳大橋。（視覺中國）

對於報道引述消息指政府希望藉實施「粵車南下」吸引高端消費客群，梁振英反問「如果內地旅客來港消費力沒有降級，就不實施「粵車南下」嗎？」他又斥責議員建議設門檻以確保申請者消費力是缺乏基本的政治常識。

做事只需一個理由，不做事可以有一百個理由。「粵車南下」一事，一百個理由導致曠日持久。 全國政協副主席梁振英

港車北上兩年批出逾14萬車請 粵車南下時間表一拖再拖

粵港兩地在梁振英擔任特首期間達成共識，容許香港單牌車經大橋北上，同時亦容許部分廣東省單牌車經大橋進入香港。「港車北上」實施近兩年，累計已批出約144,000張封閉道路通行許可證，即本港每5至6輛合資格車輛便有一輛參加。「粵車南下」落實時間表則一拖再拖，最初有消息指去年初實施，特區政府後來訂立今年初落實目標，運輸及物流局最新回覆則確認港珠澳大橋人工島兩個自動化停車場會隨「粵車南下」啟用，至於粵車可否入市區，則正與內地探討細節，今年內公布。

香港要發展，是大道理，其他是小道理。凡事一拖，效益就大減。 全國政協副主席梁振英

梁振英不時抨擊特區政府對「粵車南下」拖宕，曾指政策通是因為香港決策思維太因循保守，直斥把「粵車南下交給運輸局，是所託非人」。他今日亦再質問，粵港兩地政府十年前已經就「港車北上」、「粵車南下」達成共識。港珠澳大橋通車也已經七年，該研究的利弊和應對問題還沒有研究完嗎？「粵車南下」複雜過「一定兩檢」嗎？