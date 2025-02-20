陳美寶赴廣州與交通廳官員會面　稱積極探討「粵車南下」適時公布

運輸及物流局局長陳美寶今日（20日）訪問廣州，與廣東省多位官員會面，就港珠澳大橋的運作情況，以及推動促進兩地人流物流往來等議題交換意見。陳美寶1唶結束行程，晚上返抵香港。



她表示，「港車北上」截至今年二月中，已有約8萬輛香港私家車持有效許可證到廣東，即每6輛合資格香港私家車便有一輛已參與計劃。同時會繼續與各內地單位積極探討「粵車南下」的實施安排，有關安排預期會適時公布。



陳美寶（前排右五）與廣東省公安廳副廳長郭向陽（前排中）等官員合照。（政府新聞處）

陳美寶分別與廣東省交通運輸廳廳長林飛鳴、廣東省公安廳副廳長郭向陽，以及廣東省委港澳辦、廣東省發展和改革委員會等代表會面，就港珠澳大橋的運作情況，以及推動促進兩地人流物流往來等議題交換意見。

她表示香港與廣東省一直保持緊密聯繫，致力於在跨境運輸政策上推陳出新，積極推動粵港澳大灣區「一小時生活圈」的發展，稱港府於2023年7月推出的「港車北上」廣受香港市民歡迎，截至二月中，已有約八萬輛香港私家車持有效許可證出行到廣東，即每六輛合資格香港私家車便有一輛已參與計劃。

她感謝廣東省各單位一直大力支持，「港車北上」計劃會持續改善，令市民有更良好及更便利的出行體驗。特區政府會繼續與各內地單位積極探討「粵車南下」的實施安排，有關安排預期會適時公布。