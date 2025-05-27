香港法律服務論壇｜司法部長賀榮：共商企業出海對策恰逢其時

律政司司長林定國與超過120人的代表團於今日（27日）在西安國際會議中心舉行第七屆「香港法律服務論壇」林定國致辭時以「國際化、高水平、信譽好」概括香港普通法制度優勢，強調香港在「一帶一路」中扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。



國家司法部長賀榮部長發言時指出，在全球變局下，企業出海面臨法律風險挑戰，本次論壇共商對策恰逢其時，希望兩地法律界以「一帶一路」為契機，發揮香港與國際接軌的優勢，提升國際貿易、投融資、海事、知識產權等領域專業能力，增強中國法律服務國際競爭力。



林定國率團到西安參加香港法律服務論壇。（林定國Facebook）

首度在西安舉行 林家國：香港優勢是國際化、高水平、信譽好

林定國在社交媒體分享，此次論壇率領逾120人的香港代表團出席，規模為歷屆之最，論壇以「服務共建『一帶一路』 譜寫陝港合作新篇」為主題，吸引逾800名來自陝西、西安及內地多個城市的法律界、企業界代表參與，彰顯陝港兩地在「一帶一路」倡議下深化法律合作的決心。

林定國在社交平台分享與Deepseek共創的「一帶一路」藏頭詩： 一脈絲路耀古今 帶動陝港破浪行 一心法雨潤新機 路通寰宇利萬民

林定國表示，陝西和香港在「一帶一路」建設中各自擁有獨特的地位與功能。他以「國際化、高水平、信譽好」概括香港普通法制度優勢，強調香港作為全球唯一中英雙語普通法地區，指出香港在「一帶一路」中扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。他又指，陝西是現代版絲綢絲路的橋頭堡，近年在建設涉外法治工作方面也取得重大成就，包括建立西安「一帶一路」國際商事法律服務示範區，為企業在國際舞台上提供專業高效的法律保障。

林定國又提到，本周五在香港成立的國際調解院將進一步鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位，並助力完善共建「一帶一路」的涉外法律服務體系。

香港法律服務論壇首次在西安舉行。（林定國Facebook）

賀榮：香港助力國家法律服務國際競爭力

論壇內容包括「中國企業在『一帶一路』投資時的法律風險評估及管理」，探討如何善用香港普通法制度優勢，幫助企業「走出去」並進行法律風險管理及資產保護，及通過真實案例展示模擬調節及仲裁。

國家司法部部長司法部賀榮表示，香港擁有與國際接軌優勢，可以增強國家在法律服務方面的國際競爭力。（林定國Facebook）

專程由北京到西安出席論壇的國家司法部部長司法部賀榮指出，在全球變局下，企業出海面臨風險挑戰，司法部正培育國際一流法律服務機構，希望兩地法律界以「一帶一路」為契機，發揮香港與國際接軌的優勢，提升國際貿易、投融資、海事、知識產權等領域專業能力，增強中國法律服務國際競爭力。

陝西省委書記趙一德。（林定國Facebook）

陝西省委書記趙一德肯定香港作為亞太法律服務中心的優勢，誠摯邀請香港法律精英助力陝西融入「一帶一路」，深化陝港司法合作、法律服務及人才培訓，並推動與粵港澳大灣區對接，以加速「陸上絲路」與「海上絲路」的戰略協同效應。