外賣員罷工｜孫玉菡：今年提改善權益方案 不宜一刀切界定為僱員
撰文：馮子健
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多區Keeta外賣員發起罷工，不滿平台降低單價、推行優先派單機制，以及推行搶單制度，不時更發生工傷。工聯會立法會議員黃國今日（28日）在立法會會議上提出質詢，指香港外賣員得不到各項勞工保障，關注政府何時就加強平台工作者保障提交立法建議，考慮的保障範圍及立法細節。
勞工及福利局局長孫玉菡表示考慮以立法方式加強平台工作者保障，重申今年內提出方案，不過表明並非修例讓所有平台工作者均成為僱員身份。
孫玉菡：今年提改善權益方案 不宜一刀切界定為僱員
會上，孫玉菡表示已經成立聯絡小組，探討加強保障平台工作者的方案，成員包括政府、平台公司、勞工團體。他表示，勞工處去年完成調查及諮詢，結果顯示平台工作者最關注因工受傷的補償事宜。此外，他指會繼續留意內地及其他地方有關保障平台工作者的措施，研究如何因應本地情況擬定合適政策。
政府正研究如何保障平台工作者，包括考慮以立法形式去處理，是指他們的保障，不是通過修例，確認所有平台工作者都是僱員。
黃國追問時提到外賣員需要法例保障，促政府交代會否保障基層勞工，確立外賣員的僱員身份。孫玉菡回覆表示政府正研究如何保障平台工作者權益，考慮立法形式處理，但並非修例界定外賣員身份。他指平台工作者不適宜一刀切界定為僱員，環顧全世界都沒有相關做法。
因為平台工作者是泛義之稱，他可以是僱員，可以是自僱人士，視乎其工作性質。我認為不適宜「一刀切」，界定平台的工作者一定是僱員，環顧全世界都無人這樣說的。
如僱主不承認僱傭關係可到勞工處諮詢
工聯會勞工界立法會議員郭偉强則表示，需要嚴打黑工，建議外賣員「持牌上崗」，避免黑工在「乞兒兜揦飯食」。孫玉菡表示，政府在打擊黑工方面會努力，確保依法執行。
工聯會另一名立法會議員吳秋北直言，外賣員一直需要立法保障應有權益，原則應是若受到支配性安排，就需有僱傭關係，關注政府的立場。孫玉菡表示，要按法例界定是否有僱傭關係，如工作者認為有僱傭關係而僱主不承認，可以到勞工處作諮詢；如雙方有矛盾可以到法院解決。
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