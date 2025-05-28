外賣員罷工｜孫玉菡：今年提改善權益方案　不宜一刀切界定為僱員

多區Keeta外賣員發起罷工，不滿平台降低單價、推行優先派單機制，以及推行搶單制度，不時更發生工傷。工聯會立法會議員黃國今日（28日）在立法會會議上提出質詢，指香港外賣員得不到各項勞工保障，關注政府何時就加強平台工作者保障提交立法建議，考慮的保障範圍及立法細節。



勞工及福利局局長孫玉菡表示考慮以立法方式加強平台工作者保障，重申今年內提出方案，不過表明並非修例讓所有平台工作者均成為僱員身份。



數十名外賣員早前在繁忙時間聚集在新蒲崗越秀廣場抗議及展示罷工訴求。（翁鈺輝攝）

5月28日，立法會大會會議。（馮子健攝）

孫玉菡：今年提改善權益方案 不宜一刀切界定為僱員

會上，孫玉菡表示已經成立聯絡小組，探討加強保障平台工作者的方案，成員包括政府、平台公司、勞工團體。他表示，勞工處去年完成調查及諮詢，結果顯示平台工作者最關注因工受傷的補償事宜。此外，他指會繼續留意內地及其他地方有關保障平台工作者的措施，研究如何因應本地情況擬定合適政策。

政府正研究如何保障平台工作者，包括考慮以立法形式去處理，是指他們的保障，不是通過修例，確認所有平台工作者都是僱員。 勞工及福利局局長孫玉菡

勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播）

黃國。（廖雁雄攝）

黃國追問時提到外賣員需要法例保障，促政府交代會否保障基層勞工，確立外賣員的僱員身份。孫玉菡回覆表示政府正研究如何保障平台工作者權益，考慮立法形式處理，但並非修例界定外賣員身份。他指平台工作者不適宜一刀切界定為僱員，環顧全世界都沒有相關做法。

因為平台工作者是泛義之稱，他可以是僱員，可以是自僱人士，視乎其工作性質。我認為不適宜「一刀切」，界定平台的工作者一定是僱員，環顧全世界都無人這樣說的。 勞工及福利局局長孫玉菡

如僱主不承認僱傭關係可到勞工處諮詢

工聯會勞工界立法會議員郭偉强則表示，需要嚴打黑工，建議外賣員「持牌上崗」，避免黑工在「乞兒兜揦飯食」。孫玉菡表示，政府在打擊黑工方面會努力，確保依法執行。

工聯會另一名立法會議員吳秋北直言，外賣員一直需要立法保障應有權益，原則應是若受到支配性安排，就需有僱傭關係，關注政府的立場。孫玉菡表示，要按法例界定是否有僱傭關係，如工作者認為有僱傭關係而僱主不承認，可以到勞工處作諮詢；如雙方有矛盾可以到法院解決。