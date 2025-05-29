王毅訪港｜行程曝光！港府與駐港公署兩晚設宴招待　李家超料出席

外長王毅今天（29日）下午抵達香港，準備明天（30日）早上出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。《香港01》獲悉，外交部駐港特派員公署今晚將設歡迎晚宴，除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓，明晚特區政府在酒店將設文化晚宴招待王毅，預料行政長官李家超也會出席。



5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

外交部駐港公署今天設歡迎晚宴 港府明天設文化晚宴

王毅今日下午約一時四十分抵達香港國際機場，在外交部副部長華春瑩、外交部駐港特派員公署特派員崔建春陪同下離開。據了解，外交部駐港特派員公署今晚約六時半將設歡迎晚宴招待王毅。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

灣仔會展旁君悅酒店舉行《公約》簽署儀式

明日早上約十時，王毅將出席灣仔會展旁香港君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，除了致辭環節，屆時簽署國有合影，並設有國際調解院網站上線儀式。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。

香港麗思卡爾頓酒店。（酒店網頁相片）

港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席

同日約晚上七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。