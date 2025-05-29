王毅訪港｜行程曝光！港府與駐港公署兩晚設宴招待 李家超料出席
撰文：文維廣
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外長王毅今天（29日）下午抵達香港，準備明天（30日）早上出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。《香港01》獲悉，外交部駐港特派員公署今晚將設歡迎晚宴，除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓，明晚特區政府在酒店將設文化晚宴招待王毅，預料行政長官李家超也會出席。
外交部駐港公署今天設歡迎晚宴 港府明天設文化晚宴
王毅今日下午約一時四十分抵達香港國際機場，在外交部副部長華春瑩、外交部駐港特派員公署特派員崔建春陪同下離開。據了解，外交部駐港特派員公署今晚約六時半將設歡迎晚宴招待王毅。
灣仔會展旁君悅酒店舉行《公約》簽署儀式
明日早上約十時，王毅將出席灣仔會展旁香港君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，除了致辭環節，屆時簽署國有合影，並設有國際調解院網站上線儀式。
下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。
港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席
同日約晚上七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。
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