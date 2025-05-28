01獨家｜王毅明起訪港三天　周五赴君悅酒店調解活動　與特首晚宴

外長王毅相隔三年來港，周五（30日）出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。外交部上周的公布並無提到王毅訪港日數，《香港01》獲悉，王毅將提前一天飛抵本港，明午（29日）起訪港三天，周六（31日）早上離港。



王毅身兼中央港澳工作領導小組副組長，外界關注他的在港行程。中央有關部門已提前打點，他主要行程是出席國際調解院公約的簽署儀式，消息指將在灣仔會展旁君悅酒店舉行；同日晚上王毅將與特首李家超等人共晉晚宴。



中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（28日）在香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。（Reuters）

王毅訪港前在廈門出席中國—太平洋島國外長會

王毅訪港的消息，最先是上周二（20日）由外交部發言人宣布，提到本身是中共中央政治局委員的王毅，將以外交部長的身份，出席周五（30日）在香港舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。

5月28日，王毅在廈門主持第三次中國—太平洋島國外長會。（外交部）

官方未提到王毅訪港日數，以及抵港日期，外界一度以為王毅周五才來港，皆因王毅今天（28日）及明天（29日）在福建廈門主持召開第三次中國—太平洋島國外長會，與瓦努阿圖、斐濟、瑙魯等多國外長會面。

5月28日，王毅在廈門會見來華出席第三次中國—太平洋島國外長會的基里巴斯總統兼外長馬茂。（外交部）

《香港01》獲悉，王毅完成中國—太平洋島國外長會後，將提前一天抵港。他明午（29日）起訪港三天，周六（31日）早上離港。(外交部)午

01獨家：王毅明日起訪港三天 周五君悅酒店調解院活動

《香港01》綜合多方消息，王毅完成中國—太平洋島國外長會後，將提前一天飛抵本港。他明午（29日）起訪港三天，周六（31日）早上離港。王毅身兼中央港澳工作領導小組副組長，外界關注他的在港行程。中央有關部門已提前打點，他主要行程是出席周五（30日）國際調解院公約的簽署儀式，消息指，將在灣仔會展旁君悅酒店舉行。

當天，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席《公約》的簽署儀式。同日下午將舉辦國際調解論壇，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。

《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴。（馬楚烽攝）

王毅周五晚上與李家超晚宴

《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴，預料國際合作的調解機構代表亦會出席。

王毅對上一次來港，是2022年6月30日陪同國家主席習近平乘高鐵到香港西九龍站，展開訪問行程。

李家超：特區政府高度重視辦好《公約》簽署儀式

李家超昨天（27日）出席行政會議前見記者時，主動提到王毅訪港出席《公約》簽署儀式，對此感到鼓舞。他表示國際調解院是極高層次的國際組織，地位等同設於海牙的聯合國國際法院和常設仲裁法院，感謝中央給香港特區重要的國際地位，亦體現中央大力支持香港在「十四五規劃」下，建設成為亞太區國際法律和解決爭議服務中心，特區政府高度重視周五活動，會辦好有關簽署儀式。