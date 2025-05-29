外長王毅抵達香港訪問三天　華春瑩同行將赴灣仔調解公約簽署儀式

外長王毅相隔三年再度訪港，今天（29日）下午抵達香港機場，準備明天（30日）上午出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。消息指，抵港首天晚上外交部駐港公署鐲設宴招待。



《香港01》早前獨家報道王毅將訪港三天，周六（31日）早上離港。他主要行程是出席國際調解院公約的簽署儀式，消息指將在灣仔會展旁的君悅酒店舉行；同日晚上王毅將與特首李家超等人共晉晚宴。



5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

華春瑩、崔建春陪同王毅離開機場

王毅今天（29日）在福建省廈門市主持完中國—太平洋島國外長會後，乘坐飛機由當地飛抵本港，大概下午1時40分降落在香港國際機場，約十分鐘後，在大批警員開路下，王毅乘坐白色小巴離開機場。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開三天訪港行程。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

陪同王毅乘專車離開機場的，包括外交部副部長華春瑩、外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

王毅訪外交部駐港特派員公署

王毅下午約2時20分抵達位於半山堅尼地道的外交部駐港特派員公署辦公大樓外，車隊未有停下。

公署外有多名警員駐守，鐵馬來回巡邏，不過公署附近並未封路，私家車、行人、巴士等如常通行。

王毅廈門主持中國—太平洋島國外長會後來港

外交部公布王毅訪港安排時，並未提到王毅訪港日數，以及抵港日期，外界一度以為王毅周五才來港，皆因王毅昨天（28日）及今天（29日）在福建廈門主持召開第三次中國—太平洋島國外長會，與瓦努阿圖、斐濟、瑙魯等多國外長會面。

5月28日，王毅在廈門會見來華出席第三次中國—太平洋島國外長會的基里巴斯總統兼外長馬茂。（外交部）

5月28日，王毅在廈門主持第三次中國—太平洋島國外長會。（外交部）

01消息：王毅訪港三天 周五赴君悅酒店調解院活動

《香港01》早前獨家報道，王毅完成中國—太平洋島國外長會後，將提前一天飛抵本港。他今午（29日）起訪港三天，周六（31日）早上離港。王毅身兼中央港澳工作領導小組副組長，外界關注他的在港行程。中央有關部門已提前打點，他主要行程是出席周五（30日）國際調解院公約的簽署儀式，消息指，將在灣仔會展旁君悅酒店舉行。

當天，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席《公約》的簽署儀式。同日下午將舉辦國際調解論壇，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。

《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴。（馬楚烽攝）

王毅周五晚上與李家超晚宴

《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴，預料國際合作的調解機構代表亦會出席。

王毅對上一次來港，是2022年6月30日陪同國家主席習近平乘高鐵到香港西九龍站，展開訪問行程。