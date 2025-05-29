外長王毅抵達香港訪問三天 華春瑩同行將赴灣仔調解公約簽署儀式
外長王毅相隔三年再度訪港，今天（29日）下午抵達香港機場，準備明天（30日）上午出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。消息指，抵港首天晚上外交部駐港公署鐲設宴招待。
《香港01》早前獨家報道王毅將訪港三天，周六（31日）早上離港。他主要行程是出席國際調解院公約的簽署儀式，消息指將在灣仔會展旁的君悅酒店舉行；同日晚上王毅將與特首李家超等人共晉晚宴。
華春瑩、崔建春陪同王毅離開機場
王毅今天（29日）在福建省廈門市主持完中國—太平洋島國外長會後，乘坐飛機由當地飛抵本港，大概下午1時40分降落在香港國際機場，約十分鐘後，在大批警員開路下，王毅乘坐白色小巴離開機場。
陪同王毅乘專車離開機場的，包括外交部副部長華春瑩、外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。
王毅訪外交部駐港特派員公署
王毅下午約2時20分抵達位於半山堅尼地道的外交部駐港特派員公署辦公大樓外，車隊未有停下。
公署外有多名警員駐守，鐵馬來回巡邏，不過公署附近並未封路，私家車、行人、巴士等如常通行。
王毅廈門主持中國—太平洋島國外長會後來港
外交部公布王毅訪港安排時，並未提到王毅訪港日數，以及抵港日期，外界一度以為王毅周五才來港，皆因王毅昨天（28日）及今天（29日）在福建廈門主持召開第三次中國—太平洋島國外長會，與瓦努阿圖、斐濟、瑙魯等多國外長會面。
01消息：王毅訪港三天 周五赴君悅酒店調解院活動
《香港01》早前獨家報道，王毅完成中國—太平洋島國外長會後，將提前一天飛抵本港。他今午（29日）起訪港三天，周六（31日）早上離港。王毅身兼中央港澳工作領導小組副組長，外界關注他的在港行程。中央有關部門已提前打點，他主要行程是出席周五（30日）國際調解院公約的簽署儀式，消息指，將在灣仔會展旁君悅酒店舉行。
當天，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席《公約》的簽署儀式。同日下午將舉辦國際調解論壇，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。
王毅周五晚上與李家超晚宴
《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴，預料國際合作的調解機構代表亦會出席。
王毅對上一次來港，是2022年6月30日陪同國家主席習近平乘高鐵到香港西九龍站，展開訪問行程。