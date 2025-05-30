輸入專才｜港府開放8工種　勞聯促做好把關：部分配額不宜太進取

政府今日（30日）公布優化「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，容許透過計劃引入8個指定技術工種的具專業資格和經驗的年輕非學位專才來港，每個行業在3年內引入限額為3,000個。



勞聯主席、立法會議員林振昇，以及勞聯勞工界立法會議員周小松表示，優化措施有限度引入技術專才，將有助解決部分行業熟練技術人員高齡化及青黃不接的情況。不過，他們亦指當局應做好把關，嚴格審核相關人士的專業資歷，同時應為每個行業設定配額及定期檢討，指部分行業開放配額太多，恐對行業造成衝擊。



林振昇（黃浩謙攝）

林振昇促當局完善外地資歷的審查機制

林振昇表示，放寬的指定技術工種部分需要考取香港牌照和註冊，例如電工及升降機工程人員等，工會關注當局如何核實引入專才在外地的工作資歷。

他舉例指，機電工程署處理電業工種人員註冊申請的做法是，持有內地工作經驗的申請人須在國內找公證處為其工作經驗進行公證，並持有「特種作業操作證」或類似工作許可證明。不過，工會留意到不同地區的公證處做法不一，部分僅證明申請人遞交文件本身的真實性，例如認證該公司信確實是由其發出，但卻並不擔保申請人過往有從事該工作或受僱於該公司。

換言之，若有不良公司為他人偽造工作證明，公證處也未必能夠發現，而機電工程署也有機會被誤導。因此，他希望當局理順及完善外地資歷的審查機制，嚴防有黑中介或造假個案，維持註冊制度的可靠和專業性。

周小松（黃浩謙攝）

周小松：升降機工程若引入太多專才 短期內對行業會造成衝擊

周小松則表示，每個指定工種的人力需求各異，配額應考慮業界實際情況。他以升降機工程人員為例，指目前業內有約6,200名註冊人員，每年約增100多名的註冊人員，若將引入專才配額設定為3,000人，人數已相等於整體的四成多，短期內勢必對從業員帶來衝擊，並不利於本地培訓工作。

周小松又指，不少技術工種難以吸引本地人入行，主要原因是薪酬待遇和工作環境欠佳，例如升降機工程人員在初入行和成為師傅後的薪酬，相較其他技術工種未必太吸引，而且工作涉體力勞動及在升降機槽工作也相對辛苦。他期望政府在引入專才的同時，推動業界改善薪酬待遇。

另外，他期望當局為8個指定技術工種訂立清晰的工資中位數，規定僱主聘請技術專才至少不能低於中位數，並須按其工作年資和技術資歷釐定與市場相約的工資水平，避免變相引入廉價人手拉低行業薪酬。