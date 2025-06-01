中聯辦換主任｜周霽上任三日落區　透露獲習近平高度信任責重如山

中聯辦主任周霽新上任第三日落區，今日（1日）先後到深水埗和青衣調研。他說想了解社區工作情況和市民生活，並首次透露調任到香港中聯辦工作，是獲得中共總書記、國家主席習近平及黨中央對他的高度信任，「我深知責重如山」，表明將與和同事潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責，全身心服務「一國兩制」。



6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。圖片所見，陪同他的包括今屆區議會「票后」、身兼長亨關愛隊隊長的民建聯青衣區議員盧婉婷（右）。（中央政府駐港聯絡辦）

周霽上任三天落區 盼「三駕馬車」提升市民獲得感

周霽先後落區到訪位於深水埗的九龍婦女聯會富昌服務中心，以及葵青青衣長亨邨社區會堂調研，了解關愛隊長者健康檢查服務站。陪同他的包括今屆區議會「票后」、身兼長亨關愛隊隊長的民建聯青衣區議員盧婉婷，以及民建聯葵青區委任議員潘志成。

中聯辦事後發稿，引述周霽表示習近平對香港同胞民生福祉念茲在茲，形容區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，愛國愛港團體紮根香港社會，在服務市民上有著獨特優勢。

這是我到港履職後首次落區調研，就是來看看大家，了解社區工作情況和市民生活。 中聯辦主任周霽

周霽表示過去幾年大家紮根基層、為民解難，展現務實有為的好形象，受到廣泛歡迎和好評，充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際、符合市民期盼。

他希望大家繼續發揮好特區政府和市民之間的橋梁紐帶作用，以更多喜聞樂見的形式服務街坊，「幫助解決憂心事、煩心事，不斷提升市民的獲得感幸福感安全感」，以實際行動詮釋愛國愛港。

6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到深水埗和青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。圖片所見，陪同他的包括民建聯葵青區委任議員潘志成（右）。（中央政府駐港聯絡辦）

透露獲習近平高度信任調任中聯辦 周霽：責重如山

周霽上任第三天便落區，他首次透露「有幸到香港中聯辦工作，是習近平總書記、黨中央對我的高度信任，我深知責重如山」，稱定將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全力支持行政長官和特區政府依法施政等，支持特區政府在融入國家發展大局中實現自身更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

有幸到香港中聯辦工作，是習近平總書記、黨中央對我的高度信任，我深知責重如山。 中聯辦主任周霽

周霽說，將和同事一道，潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。

5月30日，中聯辦主任換人，左為新上任的周霽，右為前一任的鄭雁雄。（香港01製圖）

國務院上周五（30日）晚上任命周霽為中聯辦主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問，免去原主任鄭雁雄的職務。