洪都拉斯駐華大使訪港　梁振英率共享基金會陪同考察醫療系統

洪都拉斯駐華大使薩爾瓦多·蒙卡達（H.E. Dr. Salvador Moncada）本周訪問香港，在共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝教授陪同下，與醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局行政總裁高拔陞、中醫醫院醫院行政總監卞兆祥會面，了解本港醫療體系及中醫學的最新發展和政策方向。其後，蒙卡達與基金會成員亦到瑪麗醫院了解香港公立醫療服務的運作模式。晚上，梁振英宴請蒙卡達及外交部駐港公署特派員崔建春。



洪都拉斯駐華大使薩爾瓦多·蒙卡達訪港期間，由共享基金會主席梁振英率領團隊陪同考察多個醫療部門。梁振英表示，香港在經濟貿易以外可以做更多「深化國際交往合作」的工作。（共享基金會提供）

全國政協副主席、共享基金會主席梁振英指出，是次交流進一步鞏固中洪兩國在醫療領域的合作：「蒙卡達大使是著名的醫學家，對香港的醫療制度和醫療服務很感興趣。經過今次參觀後，我相信日後香港和洪都拉斯在官方層面，可以啟動醫療和公共衛生的交往合作。」他又補充指，香港在經濟貿易以外可以做更多「深化國際交往合作」的工作。

共享基金會總幹事陳英凝教授表示：「基金會一直在深化國際交往合作及民間外交的工作上走在最前線，以實際行動響應『一帶一路』倡議，推動人道醫療合作，支援不同國家應對公共衛生的挑戰。」

自2024年3月起，共享基金會在洪都拉斯開展「登革熱防控項目」，至今年5月，值中洪建交兩周年之際，基金會與洪都拉斯衞生部共同發布項目成果聯合公告。 此外，今年1月，共享基金會亦曾邀請六名洪都拉斯衞生部官員訪問北京及香港，進行為期10日的交流考察，促進醫療技術與管理經驗的雙向互動，進一步鞏固中洪之間的醫療合作夥伴關係。