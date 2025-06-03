馬路堆積回收物承辦商罰款低　食環署捱轟擬引入累進制罰款

立法會政府帳目委員會（帳委會）今天（3日）再開會，就審計報告揭發食環署外判清潔工疑「幽靈出勤」、洗街車未按計劃出動等問題聆訊。食環署訂明部門人員執行戶外職務時，上級應抽樣到現場檢查，經民聯議員龍漢標質疑未訂立戶外職務巡查標準，包括次數等。食環署署長吳文傑解畫，稱現已要求各區巡查隊每星期至少實地檢查一次，巡查次數要按情況而定



6月3日，食環署署長吳文傑出席立法會帳委會，回應議員質詢。（廖雁雄攝）

十黑點馬路有大量垃圾 食環署：會勸回收商避免堆積

審計報告發現，10個問題地點及鄰近地區有環境衛生問題，龍漢標關注大量物件棄置在馬路，吳文傑承認不理想，相信回收商會取走發泡膠箱、紙皮等可回收物，同時勸回收商盡快移走路面回收物，避免堆積。

審計報告發現多處有大量棄置物，吳文傑回應相關棄置物是可回收物品，會勸導相關回收商避免堆積回收物在路面。（廖雁雄攝）

議員質疑罰款無阻嚇力 署方擬累進制罰款

選委界議員簡慧敏關注承辦商失責罰款低，按條款只佔合約總金額約0.05%，直斥無阻嚇力。

吳文傑解釋部分承辦商毛利率只有5至6%，罰款已佔相當百分比，透露考慮引入累進罰款，以及推出扣分制，令承辦商提升服務質素。

報告指82%投訴熱點未納入監察。吳文傑稱如情況嚴重，會聯同環保署展開跨部門合作打擊違法行爲。（廖雁雄攝）

逾八成投訴熱點未監察 食環署指嚴重會與環保署合作打擊

審計報告指出，82%投訴熱點未納入監察清單，非法棄置垃圾黑點未有重點監察。新民黨容海恩直斥食環署推搪問題，稱不屬巡查小隊工作範圍。

吳文傑澄清只是不屬巡查小隊職責，但執法及報告所述的工作是食環署負責，如情況嚴重，會聯同環保署打擊，如有黑點安裝攝錄機，可直接發告票，無須實地「放蛇」執法。

6月3日，食環署署長吳文傑出席立法會帳委會，回應議員質詢。（廖雁雄攝）

食環署多次被審計署點名

《香港01》早前報道，食環署並非首次被審計署「踢爆」工作不力，翻查自1999年以來的審計報告，發現食環署合共被點名30次，最常出現的問題是工作嚴重拖延，例如檢討嬰兒食物的營養資料標籤規定要花六年、更新食安標準花了超過十年。

另外，兩個常被指出的問題是外判服務長期依賴單一承辦商，以及多次不備存或遺失視察工作記錄，讓審計署直言無法確定工作有否達標。