食環署職員擦傷肩放448天病假惹議　局長謝展寰未有回應

一名食環署前線公務員六年前被人推倒擦傷肩膀，事後請病假448日，涉事市民陳伯（化名）普通襲擊罪成並已罰款，多年後部門向涉事市民索賠約44萬元。陳伯日前向《香港01》表示已退休，「如果賠償呢筆錢後，我應該會破產。」立法會議員霍啟剛質疑索賠及機制的合理性。



食環署隸屬環境及生態局，《香港01》今天（3日）向局長謝展寰查詢請病假448日是否合理，涉事市民揚言破產會如何處理，謝展寰未有回應。上周三（28日）爆出事件後，《香港01》向食環署署長吳文傑查詢是否合理，未有回應。署方早前指個案處於法律程序，不適宜進一步評論。



陳伯預計現時儲蓄僅僅夠賠給政府，賠償後應該會破產，因他目前僅以政府「生果金」及這筆儲蓄過後半生。（羅國輝攝）

食環職員擦傷肩放448天病假 涉案翁被索償44萬：會破產

陳伯六年前在元朗街頭涉亂拋煙頭，與食環署小販管理隊女人員推撞，對方報稱擦傷肩膊及被原子筆刮傷手，陳伯事後被控普通襲擊，判罰款及緩刑。遇襲的女助理小販管理主任據了解被診斷患「精神障礙」，在事發後三年內放了448日請病假。食環署事隔4年後，向陳伯索賠約44萬元，包括當中220日全薪病假薪資及僱員補償費用。

6月3日，環境及生態局局長謝展寰會後被問到食環署職員擦傷肩放448天病假事件，他未有回應。（廖雁雄攝）

6月3日，環境及生態局局長謝展寰會後被問到食環署職員擦傷肩放448天病假事件，他未有回應。（廖雁雄攝）

謝展寰未有回應食環署職員擦傷肩放448天病假事件

食環署隸屬環境及生態局，局長謝展寰今天（3日）到立法會出席帳目委員會會議，《香港01》會後向謝展寰查詢，該食環署職員請病假448日是否合理，涉事市民揚言破產會如何處理，謝展寰未有回應，離開立法會大樓。

6月3日，環境及生態局局長謝展寰會後被問到食環署職員擦傷肩放448天病假事件，他未有回應。（廖雁雄攝）

6月3日，環境及生態局局長謝展寰會後被問到食環署職員擦傷肩放448天病假事件，他未有回應。（李振邦攝）

5月28日，《香港01》向食環署署長吳文傑查詢，食環署職員擦傷肩放448天病假事件。（林子慰攝）

食環署署長吳文傑未回應放448天病假事件是否合理

上周三（28日）爆出事件後，《香港01》向食環署署長吳文傑查詢，對署方職員擦傷肩放448天病假是否合理，吳文傑著記者「入紙」查詢，快步離去。

食環署向陳伯寄文件，附有一名食環署女助理小販管理主任報稱被人以原子筆刮傷手相片，前臂上有一條紅色傷痕、沒有流血。（羅國輝攝）

食環署發言人：個案處於法律程序 不宜進一步評論

食環署發言人當天回覆《香港01》查詢指，署方是按《僱員補償條例》及既定程序處理個案，當中包括審視醫生證明，以及由僱員補償評估委員會評估。由於個案正處於法律程序，食環署不適宜作進一步評論。