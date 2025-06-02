社區調解先導計劃｜林定國：培訓物管解決鄰里摩擦 7月開課
撰文：文維廣
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2024年《施政報告》提出設立「社區調解先導計劃」，推廣調解文化。立法會司法及法律事務委員會今日（2日）開會，律政司司長林定國在會上介紹計劃，指將為約90個屋苑的物管人員及聯廈聯管模式下的物管人員，提供調解社區爭議的技能培訓，以做到滲水、鄰里摩擦等問題的早期介入，預計今年7月到明年第三季，舉辦共6次培訓，每次20人。
當局計劃年底前改良調解員認證制度
林定國還透露，當局正透過報價程序，委聘調解機構負責提供全日培訓課程，內容包括調解基礎知識，及解決糾紛的調解技巧。
他又指計劃今年底前完善調解規管制度，包括探討提升現有調解員認證制度，在特定領域或範疇建立更多調解員名單；以及通過修例，授予香港調評會，在當事人未能就調解員選擇達成協議時，擁有法定預設委任權。現時律政司的調解監管制度工作小組正收集公眾意見。
林定國：不建議發牌規管調解員
對於應否發牌規管調解員，林定國稱調解員非律師，參考其他地區經驗，不建議這麼做。他指，目前香港調評會已有針對調解員的守則，包括保密、公正等，政府研究未來將調解雙方委任調解員的合約，納入守則之中，以加強約束力。
林定國續指，若調解員違反守則，要接受紀律聆訊，可考慮將紀律聆訊資料公開，讓市民按聲譽揀選調解員。
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