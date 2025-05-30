國際調解院｜林定國：與國際法院互補 填補爭議解決機制關鍵缺口
撰文：馮子健
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首度舉辦的「國際調解論壇」在《關於建立國際調解院的公約》簽署後召開。律政司司長林定國表示，國際調解制度的發展是全球和平治理體系的關鍵一環，國際調解院的成立，正填補現有國際爭端解決機制關鍵缺口，未來將與聯合國國際法院、常設仲裁法院形成互補，共同構建更完善的全球爭端和平解決機制。
為國家間爭端、國家與他國國民爭端、國際商事爭端提供服務
林定國表示，國際調解院將為三類爭端提供調解服務：國家間爭端、國家與他國國民間爭端，以及私營機構間的國際商事爭端。他表示，相較每一宗個案處理模式，透過專門機構進行調解的優勢顯著，例如可就程序事宜提供指引、協助溝通聯繫、提供合資格調解員名冊及甄選與委任服務、安排實體或遙距會議，以及確保資料保護與網絡安全等。
香港優勢為國際調解院運作提供堅實基礎
林定國指，香港作為國際調解院總部，憑藉其地理樞紐、交通便利、開放入境政策、多元文化及高度國際化法律體系，為機構運作提供堅實基礎。在「一國兩制」下，香港不僅是中國唯一普通法地區，更是全球唯一中英雙語普通法體系，法律服務以「國際化、高水準、可信賴」廣獲認可。
此外，律政司今日與柬埔寨王國簽署合作備忘錄，加強兩地在有關調解等爭議避免及解決事宜上的合作。
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