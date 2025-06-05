籃球博彩｜政府指公眾諮詢94%意見支持　擬徵淨投注金5成作博彩稅

政府就籃球博彩規管制度諮詢已結束，民政及青年事務局今日（5日）向立法會提交諮詢結果文件指，諮詢期內共收到1063份意見，支持及提出正面意見佔94%，反對建議的為3.4%。民政及青年事務局指，公眾諮詢結果顯示規範籃球博彩活動的建議獲絕大部份提出意見的人士支持，並指當中更有部分人士建議政府加快立法進程，以盡快實施籃球博彩規管制度。



立法建議方面，民政及青年事務局稱政府建議透過《博彩稅條例》訂立籃球博彩活動的規管框架，主要修訂建議包括賦權民政及青年事務局局長向某公司發出籃球博彩牌照，並訂立牌照規限以減少賭博對市民（尤其是青少年）的不良影響；同時沿用現行足球博彩稅的計算和徵收方法，向舉辦商徵收淨投注金的50%作籃球博彩稅。



民政及青年事務局指，公眾諮詢結果顯示規範籃球博彩活動的建議獲絕大部份提出意見的人士支持，並指當中更有部分人士建議政府加快立法進程。（NBA TV Facebook截圖）

民青局表示，在籃球博彩規管制度公眾諮詢期內共收到1063份意見，當中有999份支持及提出正面意見，佔總數94%。另外有36份、即佔總數3.4%的人士，對政府提出的規管制度提出反對。

文件稱，支持規範籃球博彩活動的人士主要認為市民對籃球博彩需求明顯上升，規範籃球博彩有助打擊非法賭博，從而減少不法分子的收入來源，有利社會治安；支持意見亦指出，可參考現時行之有效的足球博彩制度，制訂籃球博彩的規管制度，而由馬會作為唯一的持牌經營者，可避免競爭激發博彩需求。

反對規範籃球博彩的人士主要認為籃球博彩的主要客群是青少年，規範籃球博彩活動會對青少年產生不良影響，令更多青少年參與賭博，規範後會令賭博成癮更嚴重，增加賭博失調者數量，並引發社會問題等。

訂立牌照規限減少賭博對市民、尤其是青少年的不良影響

立法建議方面，民青局稱政府建議透過《博彩稅條例》訂立籃球博彩活動的規管框架，主要修訂建議包括賦權民政及青年事務局局長向某公司發出籃球博彩牌照，並訂立牌照規限以減少賭博對市民（尤其是青少年）的不良影響；同時沿用現行足球博彩稅的計算和徵收方法，向舉辦商徵收淨投注金的50%作籃球博彩稅。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／黃浩謙攝）

民政及青年事務局局長麥美娟今日（5日）出席活動後見記者，表示下星期將會到立法會報告相關諮詢結果，並表示打擊非法籃球博彩有4個方針，包括加強執法、宣傳不鼓勵賭博的信息、透過平和基金成立四個輔導服務中心、當非法賭博猖獗，在有規範下導入合法的賭博。她強調，政府會加強宣傳教育工作，宣揚不鼓勵賭博，以及賭博的禍害。