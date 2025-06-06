人民幣國際化｜陳茂波：朝三個方面推進　突顯香港戰略支點作用

中央提出加快建設金融強國，推進人民幣國際化是重要環節，香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，扮演重要角色。財政司司長陳茂波今日（6月6日）表示，香港正朝着三個方面向前推進，包括提升離岸人民幣流動性、優化離岸人民幣金融基建及豐富人民幣投資和風險管理產品。



陳茂波： 國家推進人民幣國際化有兩個特點

陳茂波在中國銀行2025年人民幣國際化論壇上致辭時，指出，國家推進人民幣國際化有兩個特點，一是順應市場需求，中國在全球經貿的佔比不斷提升，以及更多國家在進行交易時希望使用本幣以降低地緣政治和金融安全風險，都讓人民幣的使用更為廣泛。二是人民幣國際化的推進意味着國家在一定程度上須逐步擴大金融市場的開放，以滿足全球投資者對人民幣資產的配置需求。

財政司司長陳茂波今日（6月6日）在中國銀行2025年人民幣國際化論壇致辭。（政府新聞處）

陳茂波表示，在以上背景下，香港更能突顯獨特的角色和戰略支點作用，作為國家金融高水平對外開放的「試驗田」和「防火牆」，香港會用好「內聯外通」的優勢，把握國家與東盟、中東和其他「一帶一路」國家經貿合作帶來的龐大機遇，為人民幣國際化作出貢獻。

提升離岸人民幣流動性 優化金融基建 豐富投資產品

陳茂波歸納，香港正朝着三個方面向前推進。一是提升離岸人民幣的流動性，包括繼續發行不同年期的人民幣債券，並支持中央和地方政府多在香港發行人民幣債券。同時也歡迎更多主權機構、國際組織和企業來港發行「點心債」，持續推進與內地金融市場「互聯互通」的擴容增量，持續支持銀行向企業提供人民幣融資。

財政司司長陳茂波今日（6月6日）出席中國銀行2025年人民幣國際化論壇。圖示（左三起）中國銀行行長張輝、陳茂波、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任祁斌、柬埔寨國家銀行副行長拉索萬諾拉和其他嘉賓在論壇上合照。（政府新聞處）

二是優化離岸人民幣的金融基建，持續優化清算服務和託管系統，加快推動與內地快速支付系統的互聯以利便資金流動，並會積極推進央行數字貨幣應用場景的創新。

三是豐富人民幣投資和風險管理產品，支持香港金融機構開發更多元化的投資產品和風險管理工具，以滿足不同的市場需求。