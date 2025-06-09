梁愛詩：完善選制不少政治素人「水平參差」　須提升水平接受監督

改選制後的第二場立法會選舉，12月7日舉行。基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩今天（9日）表示為了使權力不落在損害國家和香港利益的人手中，完善選舉制度下出現不少政治素人，惟「水平參差」，建議適當培訓政治人才和立法會議員。



值得一提的是港澳辦主任夏寶龍今年兩會期間，在北京會見港區政協委員時，已提到立法會議員不只是要愛國愛港，更要由「有能力的人」擔當。



立法會。（鄭子峰攝）

基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩（左）（梁鵬威攝）

梁愛詩：不少政治素人「水平參差」 應培訓提升水平

《港區國安法》實施五周年，中國社會科學院在北京召開「一國兩制」學術研討會。梁愛詩致辭時指，「一國兩制」歷經改革，以國家安全為例，原本《基本法》23條只處理1990年所認知的傳統國安風險，至2020年訂立《港區國安法》，並於2024年完成為23條立法的《維護國家安全條例》，才處理國家2014年設定的總體國家安全觀下的風險。

她續指，「一國兩制」必須隨時代發展，不斷探索完善之路，才履行到一國兩制時代意義。她舉例，為使權力不落入損害國家利益、香港利益的人之手，香港完善選舉制度，惟有不少水平參差的政治素人，故應該適當培訓政治人才和立法會議員，使其不斷學習、提升水平、盡忠職守、接受監督，才能推進政治發展，符合《一國兩制下香港的民主發展白皮書》。

香港終審法院（資料圖片）

籲培養本地司法人才 減少依賴海外非常任法官

近年先後有終審法院海外非常任法官離任，梁愛詩形容為是外國勢力抹黑香港司法制度，向這些法官施壓，迫使他們辭退職位。她指，香港特區成立28年，初期委任的法官已經八、九十歲，「法官更替正常不過」，重要的是依然有新的海外非常任法官，加入終審法院。惟她強調，今後要研究如何培育本地司法人才，減少對外依賴。

右為中國社科院院長高翔（網上圖片）

社科院院長高翔：與港澳辦設「港澳研究中心」

出席同一活動的社科院院長高翔表示，國安法實施後，社會逐步安定，強調香港國際金融、航運、貿易中心地位更加鞏固，現時全面準確貫徹一國兩制方針，將為港澳創造無限可能。

他又說，今年3月社科院與中央港澳辦，在北京簽署戰略合作框架協議，雙方正聯合組建合作平台「港澳研究中心」，將致力做好一國兩制理論和實踐研究，加強涉港澳專業人才培養，為推進一國兩制實踐行穩致遠提供理論支撐、智力支持、人才保障。