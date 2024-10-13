歐美批評部分案件裁決　梁愛詩促仔細看裁決：被告非因政見定罪

前基本法委員會副主任、前律政司司長梁愛詩指， 歐盟及美國等對本港法治的批評純屬表態，只是基於有政治人物或新聞界人士被定罪，就指本港維護國家安全的法例是打壓不同政見及新聞自由。她強調，相關案件的被告皆不是因他們的政見而遭定罪。



另外，她又指國家的法治發展雖會有顛簸，但都是慢慢向上，又稱雖不能說現時國家的法治制度已臻完善，但認為法治已有改進。



梁愛詩出席（思考香港基金會提供）

她今日（13日）在一個電台節目中指，發覺歐美國家是做出一個陳述，講一句話指某人被控甚麼、被定罪，這個人因為是政治人物、他從事新聞界，他的結論就是你打壓不同政見、新聞自由。她建議他們看那些裁決，裁決有講全部事實、有講全部判案理由，看看有沒有道理。她指，你可以看到國安法和維護國家安全條例都是針對那些對香港損害、對國家利益有損害的人，不是因為他們的政見。

她強調，面對外界批評最重要是做好自己，又指國家的法治發展是「由無到有、由粗略到深化改革」，形容法治發展是登山之路，雖然會有顛簸，但都是慢慢向上。國家的立法程序公開，亦有人民代表參與，雖然有人批評全國人大是「欽點」產生，但實際上是經過選舉，鄉鎮人大代表由直選產生，上級各級亦以間選產生。

北京人民大會堂（新華社）

梁愛詩續說，國務院需要向人大提出立法、修改或廢除法律，全國人大及人大常委不是「橡皮圖章」，以往亦有法案不獲通過；國家在加入世界貿易組織後，所有有效力的法律都是公開，20屆《三中全會》亦提出國家立法過程要更進步、更民主。國家在執法方面亦有進步，舉例防止貪污方面，收受賄款的人士都會被檢控，不會只以黨紀處理；最高人民法院和最高人民檢察院亦會發表報告，列明貪污案件的處理結果，做到「執法必嚴、違法必究」，認為國家已建立立法及執法制度，是法治建設重要一環。

她又提到，國家近年大力推動陽光司法，希望讓人知道審訊的透明度，現時案件由立案、遞交文件至審訊都是公開，裁決亦清晰列明法律根據。她指過往制度未完善時，有人會利用職權查問正審訊的案件，但現時法院的檢討報告會列明案件是否曾被過問，人大常委會若要介入案件，須先組織小組調查，法院內部亦有制度監察。她指，不能說現時國家的法治制度已臻完善，但認為法治已有改進。