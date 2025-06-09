關稅戰｜李家超：不會取消聯繫匯率制度　已為最壞況制訂應急措施

中美角力愈演愈烈，有聲音認為香港應取消聯繫匯率制度，將港元與人民幣掛鉤，以彰顯香港與內地的聯繫。行政長官李家超接受《南華早報》專訪，表示聯繫匯率制度是香港賴以成功的關鍵，港元將繼續與美元挂鈎，不會因地緣政治緊張而改變。



李家超強調，聯繫匯率制度一直面臨壓力但仍然穩定。他又補充，本港金融體系並不完全依賴聯繫匯率制度。



美國利率高企，有意見指應取消目前連繫匯率制度，將港元與人民幣掛鉤。（視覺中國）

李家超：不會實施報復性關稅 損害香港「成功基因」

中美地緣政治緊張局勢進一步加劇，李家超表示，香港不會向美國實施報復性關稅，破壞自身「成功基因」，危及香港作爲自由港的地位。李家超透露，港府已為最壞情況制定應急措施，但因爲不想民衆感到驚慌，未能透露具體內容。

他指出，自己餘下兩年任期，將會加強支持本港企業，以減少對美國的依賴。同時將開拓東南亞和中東等新市場，尋找「藍海」。

目前，全球有約80%的人民幣離岸支付在港處理。（路透社）

加強本港作爲全球人民幣離岸中心 發展「雙櫃枱模式」

目前，全球有約80%的人民幣離岸支付在香港處理。李家超表示，會繼續加強香港作爲全球人民幣離岸中心的角色，進一步發展多元產品，促進貿易增長。李家超期望，香港提供更多產品，令持有人民幣的海外投資者能創造額外收益。

李家超指，未來會加強發展港幣人民幣「雙櫃枱模式」，推動人民幣計價港股發行及交易，讓投資者以離岸人民幣購買在港上市以人民幣計價的股票。李家超又指，香港正努力開發電子貨幣，在穩定幣方面處於領先地位。