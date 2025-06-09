民建聯調查：逾半受訪元朗居民受垃圾站臭味噪音滋擾　倡一招解決

元朗區垃圾站鼠患、臭味問題受關注，民建聯今天（9日）發佈一項問卷調查發現，逾半受訪元朗居民受鄰近的垃圾站臭味、噪音滋擾。該黨建議本港垃圾站採用壓縮型垃圾斗，同時騰出空間加裝廚餘機，紓緩噪音和臭味問題。



民建聯今公佈「元朗區垃圾收集站衛生環境」意見調查發佈會。（吳焜曜攝）

民建聯調查：逾半受訪不滿受垃圾站臭味、噪音滋擾

民建聯今年3月3日至18日在元朗以問卷調查訪問1006人，逾9成半受訪者認爲當區的鼠患與垃圾站有關；逾7成受訪者認爲現時垃圾站需要改善環境衛生；逾半人反映住所鄰近有垃圾站，常受到不同程度的臭味及噪音滋擾。

周浩鼎說，改用壓縮型垃圾斗可壓縮垃圾移除臭味。（吳焜曜攝）

周浩鼎倡改用壓縮型垃圾斗

當區的民建聯新界西北立法會議員周浩鼎指，早前曾約見官員討論及實地視察問題，認爲垃圾站應改用新型的壓縮型垃圾斗，較目前普遍使用的垃圾收集器大很多，同時壓縮垃圾可以移除大部分臭味，目前已於部分鄉郊地區採用，如元朗、八鄉等。

今次調查亦發現公衆或公共屋邨垃圾站，垃圾存放的時間過長，晚上收集後需等到第二日早上才運走，民建聯認為是導致鼠患、臭味問題的源頭之一。同時，工人早上將多個大型垃圾箱逐一傾倒到垃圾車內時，產生不少噪音。

就亂拋垃圾問題，劉國勳倡加裝閉路電視監察。（吳焜曜攝）

鄉郊垃圾收集站亂拋垃圾 劉國勳倡加裝閉路電視

鄉郊垃圾收集站亦是其中一個被投訴的地點，民建聯新界北立法會議員劉國勳指個別人士將垃圾棄置在非指定位置，令垃圾滋生細菌，惡臭問題蔓延，部分垃圾收集點經常爆滿，且沒有蓋好，建議加裝閉路電視監察。

民建聯相信，採用壓縮型垃圾斗後，密封式設計可減少臭味，並縮短垃圾車收集垃圾時間。騰出的空間則可推動源頭減廢，安放廚餘機及設置回收站，方便市民做好廢物分類。

民建聯元朗地區委員會界別區議員林偉明指，天水圍天慈邨早上六時起收集垃圾，大概需收集40至50箱垃圾，有時引起噪音問題。（吳焜曜攝）

倡公共屋邨改用壓縮型垃圾斗 紓緩噪音問題

公共屋邨的垃圾收集亦受關注，民建聯元朗地區委員會界別區議員林偉明指，屋邨垃圾收集服務一般由單一承辦商提供，各屋邨收集垃圾時間均不同，以天水圍天慈邨爲例，早上六時起收集垃圾，大概需收集40至50箱垃圾，有時引起噪音問題。

林偉明相信，如屋邨開始改用壓縮型垃圾斗，可縮短收集垃圾所需時間，紓緩噪音問題。