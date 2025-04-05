屯門建第二個焚化爐　民建聯冀「一雞兩味」轉廢為能兼成旅遊點

政府會在屯門曾咀興建第二個焚化爐設施，目前正在招標，6月截標。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎期望，當局可引進先進建設焚化設施的經驗及技術，大幅降低造價成本的同時，做到 「一雞兩味」即既處理垃圾，又能發展成旅遊點帶來旅遊經濟價值。



民建聯期望政府做好屯門新建焚化設施開支管控（民建聯圖片）

民建聯新界西北立法會議員周浩鼎與民建聯屯門區議員巫成鋒、葉文斌、鍾健峰、葉俊遠、程志紅、賴嘉汶、蔡承憲、陳暹恆，今天(5日)闡述對計劃建造於屯門的第二個轉廢為能設施意見。

周浩鼎指出，在現今政府財政環境下，建造本港第二個焚化爐需要嚴控開支，包括建造及未來營運開支。2014年立法會批准的I Park 1 石鼓洲焚化爐，最終建造連15年運營成本達314 億，若新焚化爐成本仍然高達300多億，完全不符合實際。但他也指，石鼓洲項目牽涉填海工程，與今次項目不盡相同。

周表示，技術在過去十年已有多番推進，認為新焚化設施絕對有壓縮成本的空間。參考內地及海外的轉廢為能設施，成本上，深圳東焚化設施及丹麥哥本哈根的轉廢為能設施，兩者建造成本皆低於7億美金; 而挪威的轉廢為能設施約 5億美金。上述轉廢為能設施在處理垃圾量未必和香港相同，但認為可提供足夠參考價值。

民建聯新界西北團隊冀屯門的焚化爐設施能「一雞兩味」既能減廢又可帶來旅遊經濟效益（民建聯圖片）

歐洲有轉廢為能設施同時成旅遊景點

此外，他們強調今次屯門焚化爐，必須做到 「一雞兩味」即既處理垃圾，亦能帶來旅遊經濟價值。以哥本哈根的焚化設施，它可以是一個滑草場，每年帶來大量遊客；奧地利的轉廢為能設施，其具特色外型設計，亦是當地旅遊的重點項目。

他們前年曾參觀惠州的焚化設施，同時是當地重點的環保教育旅遊項目。屯門區議員鍾健峰指出，該設施可處理2,000公噸廢物的兩個焚化爐，造價約人民幣16億元，造價遠較本港焚化設施為低。

因此，他們認為不論內地或海外，同樣能提供具參考價值的例子，讓屯門焚化設施，真正做到「一雞兩味」，既能處理廢物，亦帶來旅遊經濟價值。

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龍鼓灘居民反對計劃 不滿區內有多項厭惡性設

不過，龍鼓灘居民一直反對計劃，批評當局將多項厭惡性設放在龍鼓灘，近期曾請願，指龍鼓灘路是單線雙方行車「根本無路可走」，當焚化設施建成後，由陸路運送垃圾會大大增加，嚴重影響龍鼓灘交通；他們認為垃圾焚化可能會釋出有害氣體，影響屯門、龍鼓灘、廈村、流浮山居民的健康，導致居民有心理壓力及焦慮。

政府計劃在屯門曾咀發展現代轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK2，令都市固體廢物焚燒處理能力提升至每日9,000公噸，無需再依賴直接堆填區。