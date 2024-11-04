將軍澳第132區造地規模減五分一　擱置興建海上垃圾收集站

前年《施政報告》提出發展將軍澳第132區（將軍澳墳場對落）及第137區（將軍澳創新園以南），其中計劃於維景灣畔對出、即132區填海約1公里，興建混凝土廠和建築廢料處理設施等6個厭惡性設施，惹來不少居民反對。



當局日前向西貢區議會提交「經優化的造地建議」，決定132區填海及削坡範圍由25公頃減少至20公頃；此外，原計劃設置的6項公共設施將會減至5個，取消興建海上垃圾收集站。



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發展局、規劃署、土木工程拓展署日前向西貢區議會提交文件，指自2023年初起， 項目團隊出席了多場居民諮詢會， 並約見了各地區持份者， 與超過30個團體會面，聽取地區意見。經考慮西貢區議會、地區人士及居民所表達的關注及作出的建議， 當局在最新的造地建議提出7個優化項目。

第132區不再興建海上垃圾收集站 造地規模減兩成至20公頃

首兩個建議都與第132區的填海工程有關。當局建議把設置於第132區用地上的公共設施由六項減至五項， 不再興建早前提出的海上垃圾收集站，只會興建電力設施、建築廢物處理設施、公眾填料轉運設施、廢物轉運站及混凝土廠。

當局又指，將透過優化各項公共設施的作業安排、改善土地布局、通過向西北邊的山體削坡， 將新造土地向山體推入約30米， 而第132區對出的造地規模由原來約25公頃縮減至約20公頃。

將軍澳第132區及第137區相關位置圖及平面圖



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當局更大規模削坡將令造價上升 不能完全取代填海

對於有意見希望更大規模的削坡， 以進一步減少填海範圍，當局解釋，由於技術限制及造價考慮，削坡不能完全取代填海，又指已分析了不同削坡規模所需的挖掘工作及工程費用，現時提出的方案最能平衡各項因素。

當局進一步指，如再將新造土地推入山體， 相關挖掘工作及工程費用會不符比例地大幅上升。舉例來說， 若將新造土地向山體比現時再推入多25米，相關工程費用粗略估計達35 億元，比現時提出的方案高出大約兩成， 而削坡的施工期亦需要延長至少兩年。

其餘五項建議與社區設有關 未來或可遠足至132及137區

至於其餘五項建議，與社區設施有關。當局提出將於第137區政府綜合大樓加設公眾街市，並會加快興建第72區「調景嶺公園」，又計劃日後開放鐵篸洲燃油碼頭供公眾使用。

步行連接方面，當局指，會改善調景嶺及鯉魚門之間的行人連接，興建將藍公路花園至第132區之間的行人路，同時研究優化第132區及鯉魚門之間的連接及走線， 供遊人遠足；又會研究以山徑連接第137區的海濱長廊與清水灣郊野公園。

西貢區議員方國珊期望政府繼續聆聽民意，確保設施不會為社區帶來滋擾。（資料圖片／李宇婷攝）

方國珊期望政府繼續聆聽民意 確保公共設施不會滋擾社區

西貢區議員方國珊表示，期望局方及部門繼續聆聽民意，發展同時顧及周邊環境、加強環境監測，以及希望局方貫徹早前表示會「確保設施不會為社區帶來滋擾」。

此外，方國珊亦期望當局推出更惠及居民的措施，如在第86區政府聯用大樓，提供小型街市，以及加快興建第86區體育館及第77區水上活動中心等康體設施。

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