智慧屋邨連接物聯網技術　追查鼠蹤及實時監察違泊、水浸、垃圾桶

房委會早前挑選了10條公共屋邨為智慧屋邨試點。何永賢今日（13日）表示，除了利用AI人工智能偵測高空擲物外，智慧屋邨現時使用物聯網技術，可監察違泊、水浸警報、垃圾桶和回收桶容量等，還可以透過紅外線監測街市關門後異動，協助追查鼠蹤。



何永賢今日（13日）表示，智慧屋邨現時使用物聯網技術，可監察違泊、水浸警報、垃圾桶和回收桶容量等。（何永賢facebook影片截圖）

透過紅外線監測街市關門後有否鼠蹤

何永賢今日於社交平台發文稱，現時智慧屋邨連接物聯網技術，屋邨管理人員安坐保安室或屏幕前，便可用儀表板監察屋邨不同公共地方，包括泊車情況、水浸警報、垃圾桶和回收桶容量等， 還可透過紅外線監測街市關門後有無異動，協助追查鼠蹤。

何表示，儀表板不只在保安室展示，屋邨管理者亦可透過電腦連接有關平台，不論身在何處都可以一目了然。

何永賢今日（13日）表示，智慧屋邨現時使用物聯網技術，可監察違泊等。（何永賢facebook影片截圖）

何永賢今日（13日）表示，可以透過紅外線監測街市關門後異動，協助追查鼠蹤。（何永賢facebook影片截圖）

何永賢今日（13日）表示，智慧屋邨現時使用物聯網技術，可監察違泊、水浸警報、垃圾桶和回收桶容量等還可以透過紅外線監測街市關門後異動，協助追查鼠蹤。（何永賢facebook影片截圖）

何永賢說，早前與屯門區議員賴嘉汶去欣田邨視察實效，聆聽房署同事講解該邨的物聯網系統應用。她引述房署同事說，該儀表版最初只有幾個功能，同事陸續擴充事項，隨着物聯網系統的完善，未來的功能將更齊全，讓屋邨管理不會只靠人力，還可以透過科技變得更實時、高效及全面。

何永賢今日（13日）表示，智慧屋邨現時使用物聯網技術，可監察水浸警報等。（何永賢facebook影片截圖）