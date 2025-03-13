油塘邨等10智慧屋邨試點引入AI 分析及偵察高空擲物涉事單位
撰文：林遠航
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房委會早前挑選了10條公共屋邨為智慧屋邨試點。房屋局局長何永賢今日（13日)表示，試點屋邨已安裝鏡頭，透過AI人工智能分析高空擲物的情況，「即時圈出涉事單位和物件移動路徑」，幫助「破案」。她又指，有關科技令工作效率大大提升，令房屋署成功捉到高空擲物的住戶，發出警告信及扣分，而涉事住戶也沒有再高空擲物。
應用於油塘邨即「捕獲」一戶高空擲物扣7分
何永賢昨日（12日）聯同立法會議員顏汶羽、觀塘區議員，到油塘邨了解智慧屋邨相關應用。她提到，智慧屋邨已引入數碼科技，透過鏡頭及人工智能分析高空擲物的實況，人工智能會自動分析影像中的異常動態，自動識別高空擲物的情況，並即時圈出涉事單位和物件移動路徑。
何永賢又指，有關科技令工作效率大大提升，令房屋署職員成功捉到高空擲物的住戶，發出警告信及扣7分，而涉事住戶也沒有再高空擲物。
加設190多枝流動鏡頭幫助屋邨管理
至於鏡頭數目，何永賢指，自2020年開始，房署已做到一邨一流動鏡頭，自去年開始在全港再加設了190多枝同類的流動鏡頭，以幫助屋邨管理。她又指，除了市民關注的高空擲物，署方亦會透過鏡頭去分析非法棄置垃圾、作物聯網等應用。
房委會早前挑選的10條智慧屋邨試點包括粉嶺皇后山邨、元朗洪福邨、屯門欣田邨、大埔富蝶邨、沙田水泉澳邨、元朗朗善邨、長沙灣海盈邨、油塘邨、黃大仙東匯邨及香港仔石排灣邨。
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