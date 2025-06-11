學聯成立67年解散　稱涉嶺大學生會盜竊案被捕人　難監管戶口款項

成立67年的學聯今天（11日）宣布解散，解釋源於日前嶺南大學學生會成員盜竊案，兩名被捕人吳泰霖及賴卓賢涉嫌未經學聯批准，調動學聯銀行戶口所有款項，由於無法保證銀行戶口款項獲有效監管，學聯召開緊急會員大會決定即日起解散，撤銷「香港專上學生聯會」之社團註冊，學聯名下款項捐公益金。

學聯解散的新聞稿，由學聯英文名的gmail電郵地址發出，電郵地址的「學聯」標誌由簡體字「愛國愛港」、「實現中國夢」組成，與以往綠色學聯標誌不同。學聯會址目前由「學聯及學生活動基金有限公司」持有，根據公司註冊處資料，董事為建制派馬逢國、侯叔祺、梁柏頌、甘志強、古瑞森、李乃堯。



2025年4月，學聯會址換上新紅色新標誌，加有愛國口號。（黃浩謙攝）

學聯解散 稱嶺大學生會盜竊案被捕人調動戶口款項

香港專上學生聯會（學聯）召開緊急會員大會，提到上周三（4日）嶺南大學學生會四名成員被警方以涉嫌「盜竊」及「串謀盜竊」罪拘捕，其中兩人吳泰霖及賴卓賢曾於2023年9月11日未經「香港專上學生聯會」批准，以學聯代表身份向香港警務處牌照課申請更改成為本會負責人，並同時更改本會名下所有銀行戶口之簽名式樣資料，可以調動本會於銀行戶口的所有款項。

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學聯：無法保證銀行戶口款項得到有效監管

學聯指，由於兩人被捕，銀行方面一直未有取消兩人學聯戶口之簽名，學聯無法保證該批款項會得到有效監管，因此決定即日起（11日）解散「香港專上學生聯會」，並決定向香港警務處牌照課申請撤銷「香港專上學生聯會」之社團註冊。

學聯名下款項捐公益金

學聯決定將「香港專上學生聯會」名下存放於所有銀行之所有款項，無條件捐贈予香港公益金。

電郵地址的「學聯」標誌由簡體字「愛國愛港」、「實現中國夢」組成，與以往綠色學聯標誌不同。

學聯會址目前由建制派持有 標誌加「愛國愛港」字眼

學聯解散的新聞稿，由學聯英文名的gmail電郵地址發出，電郵地址的「學聯」標誌由簡體字「愛國愛港」、「實現中國夢」組成，與以往綠色學聯標誌不同，標誌內的口號，與旺角道威特商業大廈9樓單位學聯會址內新增的招牌一樣。

學聯會址目前由「學聯及學生活動基金有限公司」持有，根據公司註冊處資料，董事為建制派馬逢國、侯叔祺、梁柏頌、甘志強、古瑞森、李乃堯。

2023年學聯位於旺角威特商業大廈九樓的會址早前被人撬開門鎖，而門外的閉路電視上星期亦被剪斷電線。（學聯Facebook圖片）

「學聯及學生活動基金有限公司」2023年7月，入稟法院要求前學生幹事交還兩個學聯會址的鎖匙及管有權，其後申請凍結學聯資產獲批。是次被警方拘捕、獲准保釋的嶺大學生會外務副會長賴卓賢，2025年3月28日入稟區域法院，要求法庭頒令「學聯及學生活動基金有限公司」交出物業，並且將兩個物業權利和利益，歸於他及嶺南大學學生會會長韓焯彥聯名持有的公司所擁有。

學聯位於威特商業大廈會址，2023年舊貌。大門兩邊貼了簡體字通告，署名為「學聯及學生活動基金有限公司」。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

學聯位於威特商業大廈會址，2023年舊貌。（資料圖片 / 廖雁雄攝）