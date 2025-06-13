陳同佳出獄六年未自首　管浩鳴：最近和他通電話　從未離開住處

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳目前仍居深山，一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴今天（13日）表示，陳同佳仍想到台灣自首，今年能否赴台灣要視乎當地政府的取態。他說，陳同佳出獄至今從未離開住的地方，透露最近和他通電話，情況沒有太大變化。



根據早前消息，居深山的陳同佳一日三餐獲照料，以上網、打機度日，身型比出獄時圓潤不少。



2019年10月23日，身穿藍色外套的陳同佳離開壁屋懲教所，他在時任聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下會見傳媒，陳稱會就事件到台灣自首。（資料圖片／余俊亮攝）

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳目前仍居深山。

陳同佳出獄六年仍居深山

陳同佳自2019年在本港因洗黑錢罪行服刑後出獄，一直隱居深山，未能住台灣自首。一直協助他的管浩鳴被問到陳同佳目前是否仍身處香港？會否今年內赴台自首，承擔法律責任？去年指會向台方當局聯繫，希望尋求突破，目前情況如何？

陳同佳至今未能赴台自首。（資料圖片）

同佳情況沒有改變，從未離開香港。 管浩鳴

陳同佳能否回台灣自首？管浩鳴：視乎當局取態

管浩鳴回覆說今年內陳同佳是否能回台灣承擔責任，則要視乎台灣當局的取態，惟到現在為止未有任何突破，會繼續跟進。

管浩鳴說陳同佳情況沒有改變，從未離開香港。（資料圖片）

管浩鳴最近與陳同佳通電話：情況無太大變化

他說陳同佳情況沒有改變，從未離開香港，也未有離開過現在住的地方，透露最近有和他通電話，形容他情況沒有太大變化，確認陳同佳仍想到台灣自首。