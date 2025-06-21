國安法五周年｜張勇：思危方能居安　須持續健全國安法律執行機制

6月30日是香港國安法公布實施五周年，特區政府今日（6月21日）在會展舉行國安法五周年論壇，全國人大常委會香港基本法委員會副主任及法制工作委員會副主任張勇致辭時指出，國安法在香港有效實施，充分彰顯了「習近平法治思想」的威脅。他強調，思危方能居安，香港必須持續健全維護國安的法律制度和執行機制，更好地守護香港，為民族偉大復興作出重大貢獻。



張勇：國安法充分彰顯習近平法治思想威力

張勇作為論壇其中一位主禮嘉賓，上台致辭。他分享三點體會，首先指香港國安法是習近平法治思想的威力充分彰顯。他形容，依法治港治澳是習近平思想的重要組成部分，國安法使得香港在動盪中重獲安寧。

6月21日，特區政府在會展舉行香港國安法公布實施五周年論壇，人大常委會香港基本法委員會副主任張勇上台致辭。（廖雁雄攝）

反映人大制度有效發揮 令香港法治重現光芒

第二，國安法的實施反映人民代表大會制度有效發揮。張勇稱，習近平指出，香港回歸後，憲法和基本法共同構成管治制度，制定和實施國安法是堅持和完善「一國兩制」實踐的生動體現。

6月21日，特區政府在會展舉行香港國安法公布實施五周年論壇，人大常委會香港基本法委員會副主任張勇上台致辭。（廖雁雄攝）

第三，國安法令香港法治精神重煥光芒。張勇表示，國安法震懾反中亂港分子，也保護了香港居民的全面自由，使得公平正義在生活中重現，為香港注入勃勃生機。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

張勇說，思危方能居安，要持續健全香港維護國安的法律制度和執行機制，更好地守護香港這顆東方明珠，使其永遠熠熠生輝，為中華民族偉大復興做出重大貢獻。