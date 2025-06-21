國安法五周年｜李家超：堅守法治根基　改革打破不合時宜舊規矩

特區政府今日（21日）舉辦「香港國安法公布實施5周年論壇」，港澳辦主任夏寶龍出席。行政長官李家超致辭時提出四點，他說香港要全面準確貫徹一國兩制方針；堅守法治根基；珍惜穩定局面、把握發展機遇；提升傳統優勢、聚力改革創新。



中央近年多次要求香港要改革，李家超明言要勇於改革、打破不合時宜的舊規矩，破格破局、創新創造。



6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

李家超：2019年港版顏色革命對香港造成巨大創傷

李家超表示，今年6月30日是《香港國安法》實施五周年日子，指夏寶龍回顧了國安法制定及過去五年的積極意義。他形容，2019年是「港版顏色革命」，稱對香港造成巨大創傷，是每一位熱愛香港市民的慘痛記憶，有市民被潑灑易燃物體嚴重燒傷，有市民被暴徒投擲的磚塊擊中頭部死亡，香港迅間墮入痛苦深淵，安全蕩然無存。

「暴徒」肆虐、「港獨」猖獗、反中亂港分子「攬炒」香港，拉香港「跳崖」。暴徒縱火、虐打市民、捆綁脫衣侮辱、亂擲汽油彈、襲擊警察、嚴重破壞公共設施。 行政長官李家超

他指，當年有暴徒暴徒焚燒國旗、污損國徽、撕毀《基本法》、衝擊政府總部、立法會和中央駐港機構，叫囂香港獨立，企圖顛覆政權、分裂國家，香港岌岌可危。他感謝中央在香港危機關頭，公佈實施國安法，立竿見影，社會恢復秩序，市民可以安心上班、學生正常上課，經濟穩步發展。他指香港由亂到治，邁向由治及興。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

李家超：堅守法治根基 發展香港國際化優勢

李家超指，要用好穩定局面，全面拼經濟、謀發展、惠民生。第一，要全面準確貫徹一國兩制方針，深入踐行國家安全觀，要時刻以國安高度審視解決問題，統籌好發展和安全，堅持推動高質量發展。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

第二，要堅守法治根基，發展香港國際化優勢。他指國安法針對極少數危害國家安全的人，五年以來因為國安法被捕的有332人，平均一年66人，佔拘捕總人數0.2%，形容是極少數，亦是國安法的立法原意，反映特區審慎執行國安法律。他又提到最近國際調解院總部落戶香港，感謝中央支持，促進人類和平發展。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

李家超：勇於改革 打破不合時宜的舊規矩破局

第三，珍惜穩定局面、把握發展機遇。他表示香港會保持基本零關稅自由港地位，奉行開放自由貿易、國際規矩原則，用好香港內聯外通優勢，發揮超級聯繫人、超級增值人角色。

第四，提升傳統優勢，聚力改革創新。他表示要進一步提升金融、貿易、航運中心地位，要把握國家發展機遇，增強競爭力，令香港有更好發展。他說香港要勇於改革、打破不合時宜的舊規矩，破格破局，創新創造，要加快發展北部都會區、深港河套創科園，以產業發展為主軸，以創新科技為核心，推動香港整體發展，引入新理念、新辦法，提速提效。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

他指，穩定是發展和改革的前提，沒有穩定發展就沒基礎、改革無從談起。他表示，國際形勢複雜多變，地緣政治風險升級，但有有「一國兩制」的制度保障，有《香港國安法》保駕護航，有《維護國家安全條例》融合互補，香港的發展和改革，可不斷穩步推進，為國家作出更大貢獻。