最低工資上月升至42.1元　勞工處：多達36700人受惠

最低工資委員會去年完成上一次法定最低工資水平檢討，建議將法定最低工資由每小時40元調高至42.1元，升幅為5.25%，行政長官會同行政會議決定採納建議，於今年5月1日生效。



勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標今日（23日）在立法會人力事務委員會交代實施情況，經估算，修訂後惠及的僱員人數約為22,100至36,700人，佔總僱員人數0.8%-1.3%。



勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標今日（23日）在立法會人力事務委員會交代最低工資實施情況。（直播截圖）

何錦標表示，行政長官早前要求實行「一年一檢」新機制，委員會目標於2026年2月底或之前提交下一份法定最低工資水平建議，並於5月1日生效。2025年1月至3月期間，在撇除法定最低工資不適用的政府僱員及留宿家庭傭工後，收入最低「十等分」全職僱員平均每月名義就業收入，較上一個法定最低工資水平（即每小時40元）實施前，上升6.8%。而扣除同期整體甲類消費物價通脹（4.3%）後，累計升幅2.4%。

23至24年錄13宗違《最低工資條例》個案

勞工處文件顯示，2023年及2024年，勞工處分別發現6宗及7宗懷疑違反《最低工資條例》的個案，而同期僱主因短付法定最低工資而被定罪的傳票數目分別為3張及11張，涉及共4宗個案。

最低工資現落實一年一檢，並引入「可加不減」方程式計算調整水平作參考。（蘇煒然攝/資料圖片）

去法會議員顏汶羽。（張浩維攝/資料圖片）

殘疾人士生產能力評估使用率低 2023年僅兩宗

立法會顔汶羽關注最低工資水平下殘疾人士生產能力評估機制使用率低。，資料顯示，相關機制在2021年有20宗申請，2022年為9宗，2023年只有2宗。勞工處助理處長（發展）羅瑞芳回應指，早前檢討安排時諮詢勞工顧問委員會、社署康復諮詢委員會和立法會人力事務委員會，均同意繼續保留相關安排。

立法會議員周小松。（立法會直播截圖）

周小松：最低工資水平距離工資中位數越來越遠

政府推行最低工資以避免工資過低，勞工界議員周小松認為工資是否過低是「價值判斷」。周小松指，現時最低工資水平佔工資中位數比例一直下降，由最初推行最低工資時的53.4%，下降至去年的49.9%。他認為領取最低工資的勞工，實際薪酬距離工資中位數愈來愈遠。

何錦標回應指，要讓新機制運行一段時間，收集經驗數據，才有基礎進行檢討。他強調，在新機制下，要按照公式操作，使用公式建議工資水平。