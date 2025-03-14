公屋入息限額上調幅度低過最低工資　楊永杰：2人保安家庭已超額

政府今日（14日）到立法會房屋事務委員會，簡介2025/26年度公屋入息和資產限額檢討結果，建議整體公屋入息和資產限額均會較2024/25年度平均上升1.7%。多名議員不滿限額升幅低於最低工資上調幅度，認為鼓勵市民「躺平」。A4聯盟立法會議員楊永杰更質疑機制不合理，舉例指2人家庭入息限額調整後不能超過20230元，但現實是保安員最低工資已達13500元，換言之2人從事保安工作已經超出限額，反問是否代表其中1人要放棄工作？



楊永杰（黃浩謙攝）

梁文廣（盧翊銘攝）

議員不滿公屋入息限額較最低工資上調幅度低

根據既定機制計算的2025/26年度建議公屋入息限額，一人家庭的限額會調整為13,090元、二人家庭限額為20,230元、三人家庭限額為25,100元等。多名議員不滿限額升幅較最低工資上調幅度低，認為鼓勵市民「躺平」。

楊永杰舉例指，二人家庭入息限額為20230元，但保安員最低工資已達13500元，是否要其中一人放棄工作？認為機制不合理就要跟進。同屬A4聯盟的立法會議員梁文廣表示，公屋供應緊張，但局方亦要作出平衡，例如二人家庭的入息限額與工資如只是差數百元，可考慮看齊。

李佩詩。

房屋署署長李佩詩：機制方程式包括最低工資升幅

房屋署署長李佩詩指，檢討機制非「鐵板一塊」，現有機制相對客觀，強調政府絕不鼓勵市民「躺平」，檢討機制的方程式包括法定最低工資升幅情況。她表示，最低工資實施以來，公屋入息限額已累計增加76%，法定最低工資及名義工資指數則分別累計增加50%及55%。