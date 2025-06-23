1萬元請10年經驗助理兼司機？　議員轟勞工處招聘廣告離譜

勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標今日（23日）在立法會人力事務委員會交代就業服務的最新發展，他指出，2024年及2025年1月至5月，分別有49,350名及24,719名求職人士登記使用勞工處就業服務。在2025年1月至5月，勞工處錄得229,304個私營機構職位空缺。



目前，勞工處推行不同就業服務及計劃，包括就業中心、為飲食業，零售業及建造業設立的三所招聘中心、電話就業服務等。有議員批評，勞工處網站刊登的招聘工作有很多不合理，例如所開薪酬遠低於市場現實。



勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標今日（23日）在立法會人力事務委員會交代最低工資實施情況。（直播截圖）

今年1至5月錄得23萬私營機構職位空缺

何錦標指，2024年及2025年1月至5月，分別有49,350名及24,719名求職人士登記使用勞工處就業服務。同期，勞工處分別錄得815,890個及229,304個私營機構職位空缺，以及121,543宗及46,673宗就業個案。

港生陳沅彤去年在中山大學畢業，現透過大灣區青年就業計劃在廣州工作，月薪達1.8萬港元。（資料圖片）

1100青年透過勞工處計劃在大灣區工作 升178.6%

行政長官李家超在2024年《施政報告》宣布加強青年就業服務及支援。勞工處由今年1月起優化「大灣區青年就業計劃」及「展翅青年就業計劃」。何錦標指，2023年及2024年，計劃共錄得超過1100名青年入職，而2025年優化措施以來，截至5月錄得195名青年入職，包括11名持副學位青年，入職總數較去年同期上升178.6%。

優化措施放寬參加資格至29歲或以下持副學位或以上學歷青年，上調向企業發放的津貼上限至每人每月12,000港元。

至於「展翅青年就業計劃」，2024/25年度參加學生人數為2702名，較前一年度上升49.8%。

勞工處「再就業津貼試行計劃招聘會」。（夏家朗攝）

再就業津貼計劃錄2.1萬宗個案 超預期逾2.5倍

勞工處於2024年7月推出為期三年的「再就業津貼試行計劃」，參加者可獲發最高20,000元再就業津貼，以鼓勵連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士投入就業市場。截至2025年5月，已錄得接近21,000宗再就業個案，超過原定惠及6000名就業人士的目標。

另外，「多元種族就業計劃」及「就業展才能計劃」，在2024年及2025年1月至5月分別為475名及311名少數族裔求職人士提供服務，以及錄得1134及463宗殘疾求職人士就業個案。

周小松。（立法會直播截圖）

勞工處廣告1.5萬月薪招泥水師傳 周小松：市場日薪1800

勞工界議員周小松關注勞工處網站招聘廣告，指當中有很多「都很離譜」，詢問政府會否對相關廣告作出建議。他舉例指，有廣告以月薪1.5萬招聘「泥水砌磚師傅」，但目前泥水砌磚師傅的日薪為1800元，他又指廣告招聘「辦公室助理兼司機」，要求中五程度、10年工作經驗及懂粵語和普通話，但月薪只有1萬元。周小松認為相關招聘可能符合最低工資，但不合理。

何錦標指，現時勞工處網站上的招聘廣告，超過99%都有列出僱主名稱及聯絡方式。而勞工處助理處長（就業事務）黃羨儀說，會審視廣告是否合法，並檢視個別行業空缺薪酬分佈。