抗戰勝利80周年｜八月底有免費電影看　聯同內地推出大型專題展

今年9月3日是抗戰勝利80周年，政務司司長陳國基今天（23日）表示，政府高度重視紀念活動，有四大原則籌劃，包括銘記歷史、突出香港抗戰貢獻、針對青年人的教育活動，以及廣泛動員市民參與。他預告9月3日將舉行「隆重紀念儀式」，八至九月舉辦不同活動，包括免費電影觀賞，以及聯同內地推出大型專題展。他說正改善不同具抗戰歷史意義地點的設施，如城門、鹿頸戰地遺址徑。



陳國基今日（23日）在愛國主義教育小組會議後見記者。（吳焜曜攝）

陳國基出席愛國主義教育小組會議後見記者，表示籌劃抗戰勝利80周年紀念活動有四大原則：第一，銘記歷史，緬懷先烈，活動會以「正確歷史觀」為基礎，令市民深刻、全面了解抗戰歷史。政府會於9月3日抗戰勝利紀念日舉行的隆重紀念儀式，歷史博物館、抗戰及海防博物館將與中國國家博物館、廣東革命歷史博物館聯合籌辦大型專題展覽，預計會於8月推出。此外，電影資料館會聯同歷史博物館、文化博物館、抗戰及海防博物館在8月底至9月初舉行免費電影觀賞活動。

第二，要突出香港在抗戰勝利中的貢獻，政府會深入挖掘香港抗戰史料，修繕保育抗戰遺址，旅遊事務署和漁農自然護理署正改善不同具抗戰歷史意義地點的設施，如城門、鹿頸戰地遺址徑，在不同地點設置圖文解説及二維碼資料牌。

6月23日，政務司司長陳國基（中）聯同政制及內地事務局局長曾國衞（左）、愛國主義教育工作小組組長李慧琼（右）會見傳媒，預告抗日戰爭勝利紀念日一連串活動。（吳焜曜攝）

第三，重點針對青年人的教育活動，需認識抗戰歷史以增強國家意識和民族精神。政府將結合抗戰勝利主題的學生及青年內地交流團、抗戰歷史考察活動、博物館及展覽參觀等。另外，政府將與愛國教育支援中心籌辦專題展覽及研習計劃，為最少100間中小學師生提供展覽導賞及學習體驗，教育局亦會在國民教育一站通網上資源平台開始專頁為學校提供豐富教學資源，民青局也會舉辦內地交流活動，包括到訪軍事設施、抗戰遺址及博物館。

第四，廣泛動員市民參與。政府將支持地區組織舉辦相關活動，例如抗戰老戰士座談會、電影欣賞、遺址考察團等。各區民政事務處會在今年8至12月在各社區會堂及社區中心，展出東江縱隊抗戰事跡展板。另外，政府新聞處會與香港電台會製作微短劇。

陳國基指無特別放假安排。（吳焜曜攝）

2015年抗戰紀念日列為假期 陳國基：今年無有關安排

2015年抗戰70周年，將9月3日列為單次法定假期，被問到今年有否同樣安排，陳國基表示今年沒有新增假期。至於各項活動的支出，則由相關政策局及部門的原有經費撥出，並無預設款項支持活動。

6月23日，愛國主義教育工作小組組長李慧琼會見傳媒，預告抗日戰爭勝利紀念日一連串活動。（吳焜曜攝）

李慧琼：銘記歷史、緬懷先烈、珍惜和平、開創未來

愛國主義教育工作小組組長李慧琼說，今年初到訪沙頭角烏蛟騰村及銀礦灣8.19大屠殺遺址等地考察，會趁紀念抗戰80周年展開歷史保育工作。李慧琼期望透過教育和宣傳讓更多市民可親自到訪有關遺址，加深了解香港在抗戰中所作的貢獻。

李慧琼表示，歡迎民間團體自發舉辦各樣紀念活動，把握「銘記歷史、緬懷先烈、珍惜和平、開創未來」的精神，貫徹正確歷史觀，舉辦嚴肅、莊嚴而樸素的活動。