9.3列假期紀念抗戰勝利？陳國基、曾國衞密斟後答...｜政壇諸事町

9月3日抗日戰爭勝利紀念日，政務司司長陳國基今天（23日）預告舉辦一連串活動展覽，展示抗戰歷史及民族自豪感。被問到會否仿傚抗戰勝利70周年時，將9月3日列為法定假期，陳國基指示身旁的政制及內地事務局局長曾國衞「你有冇嘢答？」曾國衞細聲指「無嘢答」。兩人商量約七秒，曾國衞向陳國基表示「好似無假期」。隨後陳國基以30字巧妙回答，指公眾假期早已在香港日曆上列出，「我哋並無增加」。



6月23日，政務司司長陳國基（中）聯同政制及內地事務局局長曾國衞（左）、愛國主義教育工作小組組長李慧琼（右）會見傳媒，預告抗日戰爭勝利紀念日一連串活動。（吳焜曜攝）

抗戰勝利港府辦一連串活動展覽

為配合內地紀念抗日戰爭勝利70周年，特區政府2015年一次性將9月3日列為法定假期。陳國基今天（23日）下午聯同曾國衞、愛國主義教育工作小組組長李慧琼會見傳媒，預告9月3日舉行大規模紀念儀式，並有一連串教育活動及展覽銘記歷史，緬懷先烈，其中歷史博物館、抗戰及海防博物館八月聯合籌辦大型展覽，政府亦會舉行免費電影活動等。

被問到今年抗戰八十周年，會否仿傚2015年抗戰勝利七十周年時，內地與香港新增9月3日為法定假期，陳國基與曾國衞細聲商量。（政府新聞處）

9.3列假期紀念抗戰勝利？陳國基、曾國衞密斟後巧妙回答

被問到今年抗戰八十周年，會否仿傚2015年抗戰勝利七十周年時，內地與香港新增9月3日為法定假期，陳國基指示身旁的曾國衞回答「你答埋呢條啦？你有冇嘢答？」，曾國衞細聲表示「無呀」，陳國基追問對方「今年有冇假期？」曾國衞表示「假期？好似無」。

6月23日，政務司司長陳國基（右）聯同政制及內地事務局局長曾國衞（左）會見傳媒，預告抗日戰爭勝利紀念日一連串活動。（吳焜曜攝）

陳國基與曾國衞商量約七秒後，陳國基以30字巧妙回答。