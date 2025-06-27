公務員維護國安指引即將出台　鄧炳強：用淺白言詞助掌握工作

保安局局長鄧炳強表示，為了加強公務員的國家安全意識，政府將推出指引，說明公職人員如何在履行職責時，恪守《維護國家安全條例》的要求。相關工作已進入最後階段，爭取今年上半年內推出。



鄧炳強：指引適用任何階層 教清潔人員見危險語句時通報

鄧炳強在現屆政府上任將滿三周年之際接受傳媒訪問。綜合香港電台與《星島日報》報道，鄧炳強表示，希望讓公職人員知道，無論身處什麼崗位或階層，都有可能面對國家安全風險。

鄧炳強表示，希望讓公職人員知道，無論身處什麼崗位或階層，都有可能面對國家安全風險。（盧翊銘攝）

他舉例指，從事清潔的前線員工若見到危害國家安全的語句，就應該通報，而管理層批核款項期間若發現團體可能從事危害國家安全工作，就沒有理由繼續撥款。

鄧炳強說，守則由清潔人員到政策官員都適用，會以問與答形式及淺白言詞闡述公務員責任，讓他們更容易掌握在維護國家安全工作的角色。

國安熱線接92萬條舉報 鄧炳強：不能掉以輕心

回顧維護國安工作，鄧炳強透露，國安處舉報熱線自2020年11月開通後，累計收到近92萬條與國安有關的訊息，而自香港國安法生效以來，香港國安法生效後，警方拘捕約330人，檢控189人，當中165人被定罪。

警方國安處舉報熱線自2020年11月開通後，累計收到近92萬條與國安有關的訊息。（資料圖片）

鄧炳強指出，因應《香港國安法》及《維護國家安全條例》實施，本港整體安全情況得以改善，但不能掉以輕心，要居安思危。他強調，完善《維護國家安全條例》的工作只有進行時，沒有完成時，要不斷檢視面對風險，有哪些方面可以做得更好。

正審視支聯會上訴得直案判詞 鄧炳強：將採取措施堵塞漏洞

鄧炳強去年行使《維護國家安全條例》賦予權力，指明13人為潛逃者，禁止向他們提供資金或處理資金，並撤銷他們的特區護照等。他認為相關措施有效，向潛逃者及有意犯法人士傳遞了違法會引致巨大代價的信息。

當局正審視終院早前就「支聯會拒交資料案」裁定三名上訴人上訴得直的判詞，將採取措施堵塞相關漏洞。（資料圖片）

鄧炳強又指，當局正審視終審法院早前就「支聯會拒交資料案」裁定三名上訴人上訴得直的判詞，將採取措施堵塞相關漏洞，改善法律制度及執行機制。