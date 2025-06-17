半個月多6人涉違國安法被捕？　李家超與鄧炳強5日內說法不同

行政長官李家超今日（17日）交代《香港國安法》實施五年以來，共有332人涉國安罪行被捕。5日前，保安局局長鄧炳強在國安展覽廳專題展覽上，交代截至今年6月1日，有326人涉國安罪行被捕。換言之，半個月多了6人涉嫌違反港區國安法被捕。



兩個多星期內，涉國安罪行被捕的人數增加6人，相信其中一人是身在赤柱監獄的前香港眾志秘書長黃之鋒。他6月6日被落案起訴一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。至於其餘5名被捕人的身份，未見公布。《香港01》正向保安局查詢。



6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

6月17日｜李家超：332人涉國安罪行被捕 每年平均66人

李家超出席行政會議前，回應有記者關注台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》涉嫌鼓吹「港獨」、「台獨」，意圖分裂國家的提問時，順道公布《香港國安法》實施五年以來的數字。

他說，國安法實施以來共有332人涉國安罪行被捕，即每年平均約66人被捕，因香港警方年均拘捕約3萬人，換言之，國安案件拘捕人數佔警方拘捕人數0.2%。

保安局局長鄧炳強出席《香港國安法》實施五周年專題展覽開幕典禮。（直播截圖）

6月12日｜鄧炳強：326人涉國安罪行被捕

不過，上周四（12日）保安局局長鄧炳強在香港歷史博物館的國安展覽廳專題展覽的開幕典禮上，透露自國安法實施以來，截至今年6月1日共有326人涉嫌觸犯所有相關法例下違反國安行為，其中165人已被定罪。結合李家超的說法，換言之，半個月內多6位人士因涉國安罪行被捕。

身處赤柱監獄的黃之鋒6月6日被警方國安處拘捕。（資料圖片）

半個月多6人涉違國安法被捕？

翻查資料，身處赤柱監獄的黃之鋒6月6日被警方國安處拘捕，落案起訴一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。