全國政協副主席，前行政長官梁振英表示，中國有制度優勢，西方國家亦越來越重視，但他們受自身政治、社會及經濟制度局限，現時發展越來越慢，無法向人民交代，因而打壓中國。



梁振英又說，中國的制度優勢是在一個國家裏有兩種制度並存，香港作為中國一部分有「一國之利」，更有「兩制之便」。



梁振英今日（6月27日）出席港大活動。（吳焜曜攝）

梁振英：西方發展差無法向人民交代 故打壓中國

梁振英今日（27日）為港大經管學院「全球經濟與決策選擇」峰會發表主題演講，指出「一國兩制」是香港的根本制度，中國有制度優勢，在國際社會上越來越受包括西方國家知識份子的重視，但號稱有政治、社會及經濟制度優勢的國家，現時發展越來越慢，比中國越來越差，沒法向人民交代，因而打壓中國。

中國缺海商法律師 引內地學生來港學習培育人才

梁振英又指，中國是航運大國，但在最後一里路卻沒有海商法的律師能夠代表中國利益，因此在國際間常打輸官司，情況比在晶片方面遇到的挑戰更大。他説，因此他在近期與港大法律學院合作，由內地多所大學推薦學生來港學習，培養相關人才。