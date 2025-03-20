梁振英：大灣區彼此欠深入了解　籲港人多北上「從不知道變知道」

全國政協副主席梁振英昨天（19日）出席一個論壇時表示，香港與內地需加強溝通和合作，除了內地應善用香港的獨特優勢提高品牌的價值，香港各界亦應多到內地考察，了解他們的需求，各自將彼此的所需所長結合互補，直言大灣區各地往往對彼此欠缺深入了解，期望多溝通「讓大家從『不知道』變成『知道』」，共同講好大灣區創新科技故事。



3月19日，全國政協副主席梁振英出席《2025世紀講壇》活動。（大會提供）

梁振英出席《2025世紀講壇》活動，以「不知而不自知的大灣區創新科技」為題演講，提及早前協助城大動物醫學及生命科學院尋找養豬場的故事，直言大灣區各地往往對彼此欠缺深入了解。他表示，自己在廣州南沙找到一個立體化、全產業鏈的生豬養殖基地，總投資16億元，一年設計生豬出欄35萬頭的場地，「南沙有這麼大規模、現代化、科技含量高的養豬場，我也不知道；香港有一個這麼好的、高度國際化的動物醫學院，他們不知道。」

3月19日，全國政協副主席梁振英出席《2025世紀講壇》活動。（大會提供）

梁振英直言，這類「雙方不知道對方不知道」的問題，至今仍很突出，期望傳媒、商會、專業團體等，「凡是有溝通功能的，都應跑到前方報道和反饋信息，讓大家從『不知道』變成『知道』」，並鼓勵企業把握改革開放精神以「中國速度」在2029年前建設全球最成功的灣區，一同「講好大灣區創新科技的故事」走向國際。