結業潮｜梁振英：業主應減租做旺個市　不放棄主宰心態兩敗俱傷

本港零售消費市道欠坐，不少商舖與食肆結業。全國政協副主席梁振英今日（6月26日）引述政府統計指出，本港私人商業樓宇空置率已創下自有記錄以來的四十年新高，舖位市場出現了結構性變化，業主必須面對現實，下調租金「做旺個市」，與租客同舟共濟，才能達致共贏。



梁振英在社交網頁發文，先作利益申報，表明自己「沒有任何商業房地產，不開舖頭，也沒有任何上市公司股票，沒有利益衝突」。

差餉署統計指舖位空置率達11.8% 創四十年新高

他引述地產代理商研究指銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角四大核心區空置舖位數目近900間，空置率12.1%，形容這個現象必須受到重視，「因為對業主、租戶和銀行來說，都是切膚之痛，同時這是改革的時機」。

疫情後本港掀起一股結業潮，至今仍未有停止跡象，街下多了待租出的空置舖位。（吳美松攝）

他接着再指出，政府差餉物業估價署做的統計更科學、更全面和更仔細，而今年3月發布的《香港物業報告》指出，2024年底，全港私人商業樓宇，即零售業及其他設計或改建作商業用途的樓宇，但不包括專作寫字樓用途的樓宇，總空置面積達1399800平方米，空置率11.8%，創下四十年有記錄以來的新高。與此相對， 2024年底私人住宅空置率是4.5%。

由於眾所周知的原因，香港的舖位市場出現了結構性變化，社會也要因應作出結構性調整，否則市場積壓的壓力會越來越大。 全國政協副主席梁振英

梁振英分析，土地和樓房被用作不同用途是有規律和不斷更迭的，如今舖位空置率創新高，更迭的其中一個方向就是呎租下調，讓租客可以以同一租金租用更大的面積，減低使用密度，改善經營環境。

梁振英警告，租金高衍生一系列問題，業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷。（資料圖片）

「業主不放棄主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷」

他直言，香港經營零售和餐飲的成本結構當中，裝修和租金是重大支出，而租約條件一直都是業主主宰，租客討價還價能力有限。他舉例指自己看過一張租約，竟然有條款訂明業主可以隨時因為改建而提早結束租約。

先租出去，做旺個市，租客生意好，日後就有機會加租，這是業主和租客同舟共濟雙贏的做法。 全國政協副主席梁振英

「業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷。」梁振英指出，由於呎租貴，香港商場商店太擠迫，餐廳酒樓廁所轉不過身，甚至要在廁所門口擺放食材，顧客體驗不好，這些都是租金高衍生出的問題。相比之下，深圳酒樓的包廂有廁所，深圳的競爭力不僅是餐牌上的價錢。

梁振英：不能丟空不減租等運到，一味拖只會陰乾

梁振英強調，業主要面對現實，這是市場經濟的規律，不能因為怕被銀行收回貸款而寧願丟空不減租，因為早晚要面對空置率高，市值租金下跌的現實；不能等運到；也不能和市場鬥氣，以前隨行就市加租，現在就應果斷隨行就市減租，一味拖下去只會「陰乾」。