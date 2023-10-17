紅山半島｜特首顧問團查毅超涉霸官地、僭建　高空圖揭購入後興建

今年9月一場世紀暴雨引發的山泥傾瀉，揭發港島大潭豪宅紅山半島多間獨立屋涉僭建霸官地。《香港01》發現，特首顧問團成員查毅超的獨立屋，亦疑涉嫌僭建及霸官地建花園。

記者曾向查毅超一方查詢，但多日都不獲回覆；屋宇署則指沒有補充。



特首顧問團成員查毅超持有的紅山半島獨立屋，涉霸千呎官地建花園及僭建。（香港01製圖）

2019年無花園 2020年購入後霸千呎官地

查毅超持有的獨立屋，位於紅山半島松柏徑臨海的山坡，有開墾並霸佔山坡官地作花園。該花園佔地近千呎，9月初山泥傾瀉後，航拍清楚顯示查毅超屋外的花園有鋪草皮。記者10月再到場視察，發現花園上的草皮已被清走，但在山坡上僭建的花園地基仍未還原。

查毅超的紅山半島獨立屋，是於2020年2月以逾9625萬元買入。翻查高空圖片，2019年12月，即查毅超買入該獨立屋前，官地位置並無花園。2020年7月的高空圖顯示，涉事獨立屋對開的山坡官地當時正進行工程，即霸地的花園是查毅超買入後才動工興建。

2020年7月的高空圖顯示，查毅超獨立屋對開的官地當時正進行工程，開墾了山坡。（地政總署）

底層向外擴建 自製陽台

除了霸地建的花園外，該獨立屋亦有幾處僭建。對比核准圖則和旁邊的獨立屋，查毅超的獨立屋最底層，有半層有明顯向花園擴建的跡象。向外擴建的半層，頂部連接原裝的樓梯，又加上黑色欄杆，成為了陽台，上面放上了幾張椅子。

獨立屋最底層的樓底較高，僭建自製的陽台位於這一層的中間。核准圖則顯示，獨立屋的最底層是主人房，並沒有閣樓，但位於一層中間的自製陽台，旁邊的外牆加開了足夠讓人通過的落地玻璃窗。

這些底層擴建出花園的僭建，在紅山半島十分常見，在查毅超的獨立屋附近，亦很容易就找到有同類僭建物，部份更直接在花園上僭建一層。

查毅超是科技園董事局主席，今年3月更獲委任為特首顧問團創新與創業小組成員。（資料圖片／李澤彤攝）

記者查詢多日不獲回覆

有「磅秤大王」之稱的查毅超，是香港工業總會的名譽會長，亦是長實集團主席李嘉誠的外甥。查毅超自2018年起，獲政府任命為科技園董事局主席，去年第二次獲續任，任期到2024年6月底。今年3月，查毅超更獲委任為特首顧問團創新與創業小組成員。

《香港01》曾向查毅超一方查詢事件，但多日都不獲回覆。記者亦曾向屋宇署查詢，署方指對紅山半島的僭建問題沒有補充。

▼9月25日 屋宇署及地政總署再進入紅山半島調查▼



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9月8日，熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽，為香港帶來世紀黑雨，紅山半島臨海的70號及72號獨立屋對開山坡發生山泥傾瀉，意外揭發紅山半島多幢獨立屋涉霸官地及僭建。屋宇署及地政總署對紅山半島展開聯合行動後，包括涉山泥傾瀉的70、72及74號屋在內，至少四間有僭建的獨立屋已獲頒違例建築清拆令，當中70及72號屋更拆部份主力牆。

截至10月4日，政府一共調查了34間獨立屋，成功進入的14間屋中，有13間屋涉嫌非法佔用政府土地及僭建。屋宇署及地政總署的聯合行動仍然繼續。

▼紅山半島山泥傾瀉揭發大範圍僭建▼

