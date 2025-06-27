施政報告2025｜工聯會倡設外勞煞停機制　強積金欠供納破欠保障

2025年度《施政報告》將在9月發表，工聯會今日（27日）提出19項重點建議、72項具體建議，包括訂立外勞煞停及削減機制、將強積金欠供納入破欠基金保障範圍、修例明確平台外送員僱傭關係等。其中，工聯會會長吳秋北認爲，政府應設立高層次人才培養或規劃架構，推進產業發展。



工聯會今日與行政長官李家超會晤，提交以「續推高質發展、普惠民生福祉」為主題的諮詢建議。工聯會認為，雖然本港今年首季GDP按年增長3.1%，展現較強經濟韌性，但仍然面對不少挑戰，特區政府需要重視港人北上消費成風、本地消費疲弱、工務工程量不足、失業率升至3.5%等情況，帶領社會各界積極解決。

工聯會與行政長官李家超會晤，對2025年度施政報告提出諮詢建議。（工聯會）

吳秋北建議設立高層次規劃人才培養架構

李家超近日多次提及對發展北部都會區「心急如焚」，工聯會認同貫徹產業主導，促請攻府加快發展北都，為新產業發展提供充足空間。吳秋北在記者會上指出，政府需要設立高層次人才培養或規劃架構，才能配合產業發展及維持本港三大中心的地位。

吳秋北建議設立高層次人才培養或規劃架構。（資料圖片）

工聯會建議設立跨部門委員會，統籌規劃職專教育發展，並及早推動職專教育在校園普及；同時建議由政府帶頭參考資歷架構（QF）等級為考慮入職或晉升條件，增加社會對QF的認受性。

建造飲食失業飆升 黃國倡設立「外勞煞停及削減機制」

工聯會多項建議均關乎保障本地勞工，包括：建議將強積金僱主供款部分納入破欠保障，加強對僱員的退休保障，全面落實申訴專員公署針對建造業職安健所作出的主動調查報告建議，遏止嚴重工業意外多發問題，等等。

今年3月至5月失業率為3.5%，升至兩年半高位。工聯會理事長黃國指，不少港人北上消費，以及建造業工程減少，令建造業及飲食業失業率分別飆升至6.3%及5.7%，他期望特區政府針對失業率較高的行業設立「外勞煞停及削減機制」，確保本地勞工優先就業。

黃國倡設立「外勞煞停及削減機制」。（資料圖片/盧翊銘攝）

另外，黃國說，近期不少飲食業商鋪倒閉，工友的強積金出現欠供情況，建議將強積金欠供納入破欠基金保障範圍，加強退休保障。

黃國又關注平台外賣員權益，他建議政府參照內地最高人民法院案例，明確依「用工實施」確立僱傭關係，以保障平台外賣員。他表示，政府亦應加強與平台和工會代表的三方溝通機制。吳秋北則建議設立「愛心驛站」，為平台外賣員提供飲用水、休息及充電等服務。

鄧家彪倡自動豁免部分居民醫療費用。（吳焜曜攝）

鄧家彪促自動豁免部分醫療費用 資助夜診服務營運

工聯會副理事長鄧家彪指，不少市民不認識醫療收費改革，而如果140萬合資格居民一起申請醫療費用減免，政府也未必能夠應付。他建議政府讓一部分居民自動豁免，例如領取長者生活津貼的所有長者。他又説，不少居民需要夜診服務，建議政府資助租金或財政資助私營或非牟利機構提供夜診服務。

鄧家彪又建議推出「青年未來置業儲蓄計劃」，協助18至40歲年青人儲首期，到期時獲得選樓權。該計劃亦提倡以專項專供保證房屋供應，有明確儲蓄計劃及可預見的上樓時間，以鼓勵青年主動儲蓄，組織家庭。

陸頌雄期望政府全局協調「職住平衡」指標，確保市民可共享北都發展成果。（吳焜曜攝）

選委界議員陸頌雄指，北都未來將是新界創造就業機會的主要地區，希望政府全局協調「職住平衡」的指標，保障本地就業優先，確保市民可充分參與北都建設，共享發展成果。