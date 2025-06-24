施政報告2025｜自由黨倡派2000元消費券　設委員會研消費模式轉型

自由黨今日（24日）就《施政報告》會見行政長官提交建議書後見傳媒。黨魁張宇人建議政府派發2000元零售飲食消費券，並考慮政府物業減租；副主席李鎮強則建議成立「中產及夾心階層委員會」研究消費模式轉型。另一副主席陳曉峰提議成立「識變、應變、求變專家小組」，以助各行業發掘新興市場，實現「彎道超車」。



自由黨黨魁、飲食界議員張宇人建議政府派發2000元零售飲食消費券。（吳焜曜攝）

張宇人建議派2000元零售飲食消費券 政府物業減租

今年《施政報告》將提早於9月公布，政府由上周起展開公眾諮詢。自由黨今日會見行政長官，就《施政報告》提交建議書。自由黨黨魁、飲食界議員張宇人建議政府派發2000元零售飲食消費券，以幫助業界度過困難時期。他建議消費券不能用於網購或購買機票。

張宇人又建議政府物業減價出租，特別是對零售飲食業界可提供半價或七折租約優惠。

自由黨今日（24日）就《施政報告》會見行政長官提交建議書後見傳媒。（吳焜曜攝）

邵家輝倡盡快落實大灣區城市「一簽多行」 加快推展「粵車南下」

自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝對本港招募人才前景充滿信心，建議政府盡快落實大灣區更多城市「一簽多行」，如廣州、佛山、中山等，以增加客源。他又建議政府加快推展「粵車南下」，讓車輛進入大嶼山部分地帶，如亞洲國際博覽館、11 SKIES、主題公園等。

邵家輝提出盡快落實大灣區城市「一簽多行」。（資料圖片/盧翊銘攝）

另外，他指出近期中小微企資金緊絀，期望政府能盡快落實「還息不還本」和延長還款期安排，以令企業更有信心繼續經營。他又期望政府檢討輸入勞工的工資中位數，以加大本港吸引外勞的競爭力。

李鎮強建議成立「中產及夾心階層委員會」應對消費轉型。（吳焜曜攝）

李鎮強建議成立「中產及夾心階層委員會」應對消費轉型

選委會議員李鎮強關注旅客逗留時長，建議由由以往的7天，延長至15至30天。他又建議政府成立「中產及夾心階層委員會」，研究中產及夾心階層的子女生育、教育、文化等消費模式，應對消費轉型。

易志明倡增加航運交通界外勞配額。（吳焜曜攝）

易志明建議增加航運交通界外勞配額

航運交通界議員易志明指航運交通界人手需求殷切，政府早前已提供行業短缺人手一半的外勞配額，希望政府盡快批准餘下短缺人手的外勞配額。他又建議「粵車南下」實行時，車與車主需要「綑綁」，提防非法白牌車，並賦權予入境處查證司機是否已登記。

易志明又説，目前有數百架閒置紅色小巴，而香港社會老年化，復康巴士服務嚴重不足，建議政府支持推出復康小巴計劃，容許業界改裝車輛、承載輪椅，為市民提供服務。另外，最近推出新的輸入特定技術工種專才安排，容許維修飛機和船舶的技術員來港工作，易志明希望能夠擴展到維修車輛的技術員，以紓緩相關行業缺人問題。

陳曉峰倡成立「識變、應變、求變專家小組」以支持企業升級轉型。（吳焜曜攝）

陳曉峰促成立「識變、應變、求變專家小組」 支持企業升級轉型

自由黨副主席陳曉峰建議政府設立「識變、應變、求變專家小組」，包括法律、金融等界別的成功人士，幫助各行業善用人工智能、發掘新興市場，支持企業升級轉型，以推動「彎道超車」，在新賽道中識變、應變、求變。

陳曉峰又建議政府設立一些新的穩定幣應用場景，結合文化、金融和科技領域，同時推動盛事經濟及旅游。他亦建議政府繼續落實法律爭議解決中心，善用法律科技，並提升外界對香港政治穩定及法治的信心。