施政報告2025｜公眾諮詢今起展開　李家超：改革求變是香港大方向

特區政府今日（6月16日）開始就2025年《施政報告》展開公眾諮詢。行政長官李家超表示，改革求變是香港發展的大方向，殷切期待市民積極建言獻策，共同建設更美好的香港。



配合年底立法會選舉 提前在9月發布

《施政報告》一般在每年10月發布，但李家超上周宣布，因應今年年底舉行立法會換屆選舉，今年《施政報告》提前至9月宣讀。政府將在三個月諮詢期內舉辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對《施政報告》的意見和建議。行政長官和各司局長也會走進社區探訪市民和各界代表，直接聽取意見。

李家超：積極發掘經濟新增長點

李家超在社交網頁發放短片，宣布展開任內第四份《施政報告》諮詢。他形容，改革求變是香港發展的大方向。特區政府會進一步鞏固香港競爭力，發展經濟，改善民生，帶領社會改革創新。

我和團隊一直聽取社會意見，以服務市民為中心，發展經濟，改善民生，令措施更對接市民的需求。 行政長官李家超

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。李家超宣布今年《施政報告》將提前在9月發布。（廖雁雄攝）

李家超重申，他上任以來努力改變政府文化，建立以結果為目標的政府，推動政府工作步伐加快，主動做事。他又表示，香港正處於經濟轉型期，政府會繼續帶領社會各界守正創新、求進求變；積極發掘新增長點，開拓新市場、新藍海，深化國際交往合作，做大做深區域合作，全力拼經濟，謀發展。

我邀請大家就2025年《施政報告》發表意見，我和團隊會細心聽取和研究，殷切期待大家積極建言獻策，共同建設更美好的香港。 行政長官李家超

公眾可以由今日起在《施政報告》網站或《施政報告》公眾諮詢Facebook專頁留言，也可經電郵（policyaddress@cepu.gov.hk）、電話（2432 1899）或傳真（2537 9083）提交意見。