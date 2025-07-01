授勳2025｜九名被制裁高官獲金銀銅紫荊章　一國安法指定法官上榜

2025年授勳名單今天（1日）出爐，有427人獲勳銜，較去年少75人。當中，有9名金銀銅紫荊章得主曾經被美國制裁，包括最新今年四月納入制裁名單的律政司司長林定國、警務處前處長蕭澤頤、國家安全委員會秘書長區志光，及兩名負責國安的時任警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。政府一併以「無畏無懼、堅定不移履行職責，為維護國家安全作出卓越貢獻」讚揚他們。



另外四名紫荊星章得主，分別是早年被美國制裁的警務處副處長（國家安全）簡啟恩、國家安全處處長江學禮、國家安全處總警司李桂華，以及退休警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。至於曾被美國國會議員提議制裁的國安法指定法官彭寶琴，亦獲金紫荊星章。



今年四月一日被美國制裁的林定國，獲頒金紫荊星章。（廖雁雄攝）

五名最新被制裁高官上榜授勳 林定國獲頒金紫荊

九名被制裁的高官當中，有五人今年四月一日最新被納入美國的制裁名單，包括林定國、蕭澤頤、區志光，趙詠蘭及王忠巡。

其中，林定國獲頒金紫荊星章，政府形容他是備受敬重的資深大律師，自2022年7月1日起出任律政司司長，上任後全力領導律政司協助特區履行憲制責任，憑藉超卓的領導才能、法律專業知識、敢於擔當的精神，帶領團隊提供專業法律意見及草擬法案條文，並親自出席立法會會議及其他不同會議進行詳細解說，成功完成制定《維護國家安全條例》的歷史任務，為完善維護國家安全法律制度和執法機制作出重大貢獻。

政府讚揚林定國竭力向海外和社會各界推廣特區履行維護國家安全憲制責任的法例和其重要性，宣揚香港法治精神，形容面對外部勢力惡意攻擊，他無畏無懼、堅定不移履行職責，為維護國家安全 作出了卓越貢獻。

今年四月一日被美國制裁的蕭澤頤，獲頒金紫荊星章。（警方facebook影片截圖）

蕭澤頤獲頒金紫荊星章 政府讚積極帶領警隊維護國安

同期被制裁的蕭澤頤獲頒金紫荊星章，政府讚揚他自1988年加入香港警務處，一直忠心服務政府和社會，表現卓越。服務警隊三十六年，曾負責刑事偵緝、保安和行動及管理工作，形容蕭澤頤在處理社會衝突時，竭力止暴制亂，恢復社會秩序。他亦致力打擊犯罪活動及騙案，令香港成為全球安全的城市之一。

政府形容蕭澤頤一直秉持誠信，克盡厥職，任內積極帶領警隊執行維護國家安全的工作，展現卓越的領導才能和堅毅不屈的精神，又說他面對外部勢力惡意攻擊，無畏無懼、堅定不移履行職責，為維護國家安全作出卓越貢獻。

區志光獲頒金紫荊星章。（資料圖片 / 林若勤攝）

區志光獲頒金紫荊星章 政府讚加強維護國安工作發揮作用

同期被制裁的區志光獲頒金紫荊星章，政府讚揚他服務警隊三十七年期間，一直忠誠勇毅維護法紀和打擊罪案，維護社會治安，貢獻甚豐。2017年至2022年擔任保安局副局長期間，形容他面對大規模的「黑暴」肆虐，迎難而上，堅定不移地與執法部門並肩作戰，止暴制亂和恢復社會治安。

2022年8月，區志光獲任命為香港特區維護國家安全委員會秘書長，政府讚揚他一直積極參與落實《香港國安法》和《維護國家安全條例》，在加強香港維護國家安全工作發揮舉足輕重的作用。面對外部勢力惡意攻擊，無畏無懼、堅定不移履行職責，為維護國家安全作出了卓越貢獻。

受制裁警務處高官王忠巡、趙詠蘭 獲銅紫荊星章

另外兩名獲頒銅紫荊星章的，是今年四月同期被制裁的王忠巡及趙詠蘭，當時兩人都是警務處助理處長（國家安全），目前趙詠蘭已升為警務處監管處處長。

政府表示王忠巡負責督導調查工作及行動，成功將勾結外國勢力、顛覆國家政權分子繩之於法，瓦解多個鼓吹港獨組織，讚揚他盡忠職守，在維護國家安全工作中展現超卓的專業和不屈不撓精神。面對外部勢力惡意攻擊，無畏無懼、堅定不移履行職責，為維護國家安全作出卓越貢獻。

至於趙詠蘭，政府讚揚她對成功制定和順利實施《維護國家安全條例》作出顯著貢獻，大力打擊勾結外國勢力、顛覆國家政權團伙，形容她盡忠職守，展現超卓的專業能力和不屈不撓精神。

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩（左）獲金紫荊星章。（楊凱力攝）

四名早年被制裁警隊高層授勳 簡啟恩、李桂華上榜

其餘四名獲授勳的人，早於2020年及2021年已被美國制裁。其中，包括警務處副處長（國家安全）簡啟恩獲金紫荊星章。他1991年加入警隊，曾在前線行動、情報、反恐等範疇工作，政府讚揚他展現超卓的領導能力，負責處理對國家安全有重大影響的棘手問題，積極參與《維護國家安全條例》立法工作，形容他盡忠職守，展現出色的領導才能及不屈不撓精神。

劉賜蕙獲金紫荊星章。（警隊提供相片）

退休警務處副處長（國家安全）劉賜蕙獲金紫荊星章

上一任警務處副處長（國家安全）劉賜蕙，亦獲金紫荊星章。她服務警隊三十八年才退休，政府形容她肩負起歷史性的任務，率領新成立的國家安全處執行新頒布的《香港國安法》，退休後出任香港特區維護國家安全委員會執行長，繼續維護國家安全的工作，展現出對社會強烈的使命感。

警務處國家安全處處長江學禮（右）獲銀紫荊星章。（楊凱力攝）

國家安全處處長江學禮獲銀紫荊星章

同樣負責國安的警務處國家安全處處長江學禮，獲銀紫荊星章。他服務警隊二十九年，2020年帶領國家安全處採取多次重大行動，政府形容他成功打擊及瓦解危害國家安全的組織。出任國家安全處處長後，帶領國家安全處執行《維護國家安全條例》以防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，讚揚貢獻顯著。

國家安全處總警司李桂華獲頒授銅紫荊星章。（左朗星攝）

國家安全處總警司李桂華獲銅紫荊星章

經常會見傳媒的警務處國家安全處總警司李桂華，獲頒授銅紫荊星章。政府形容他2019 年應對「黑暴」的行動中，負責處理大量重大刑事調查案件，發揮卓越領導能力。面對當時持續的誹謗及「起底」，仍堅守崗位，從不退縮。2020年調任國家安全處後，全力投入防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

法官彭寶琴。(資料圖片)

國安法官彭寶琴獲金紫荊星章 曾被美國國會議員提議制裁

除了被制裁的官員獲金銀銅紫荊章，被美國國會議員提出制裁的國安法指定法官亦獲授勳。

國安法指定法官之一的高等法院上訴法庭法官彭寶琴，獲頒授金紫荊星章。政府表示她過去十五年服務司法機構期間，克盡厥職，表現卓越，處理刑事案件經驗豐富，形容她給陪審團的總結詞和案件的裁決均公道客觀，斷案情理兼備，讚揚她審理上訴案件時，對法律和事實的爭議理解透徹，判詞條理分明，形容她處事公正，司法情操高尚，廣受司法同儕以至法律業界尊重。