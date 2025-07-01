授勳2025｜警隊41人獲嘉獎按年少七成　10名立會議員獲勳現屆最多

2025年授勳名單今天（1日）出爐，有427人獲勳銜，較去年少75人。去年各紀律部隊之中，警務處獲140項嘉許成為大贏家。《香港01》統計今年現職或退休警隊有41人獲嘉獎，按年少七成，當中8人曾先後被美國制裁。



另外，今年有10名立法會議員獲勳，是現屆政府上任三年最多。工聯會會長吳秋北獲金紫荊星章，其餘9名立法會議員分別獲銀紫荊星章、銅紫荊星章、榮譽勳章及太平紳士。



2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

427人獲授勳銜 較去年少75人

427人授勳名單，包括大紫荊勳章3人、金紫荊星章20人、銀紫荊星章29人、銅紫荊星章46人、銅英勇勳章3人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章12人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章111人、行政長官社區服務獎狀76人、行政長官公共服務獎狀81人。另外，有66人獲行政長官委任為太平紳士。

▼ 2025年授勳名單 ▼



+ 62

警隊41人獲嘉獎按年少七成 當中8人獲金銀銅星章

去年各紀律部隊之中，警務處獲140項嘉許成為大贏家。《香港01》統計，今年現職或退休警隊有41人獲嘉獎，與去年140人獲嘉獎比較，按年少七成。

金紫荊星章：警務處前處長蕭澤頤、警務處前副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處前高級助理處長區志光、警務處副處長（國家安全）簡啟恩

銀紫荊星章：警務處國家安全處處長江學禮

銅紫荊星章：警務處國安處總警司李桂華、警務處助理處長（國家安全）王忠巡、警務處監管處處長趙詠蘭

2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

紀律部隊及廉政公署卓越獎章：警務處高級助理處長陳東、警務處總警司李雅麗

紀律部隊及廉政公署榮譽獎章：警務處22人

行政長官公共服務獎狀：警務處9人

立法會。（廖雁雄攝）

工聯會吳秋北（黃浩謙攝）

10名立法會議員獲勳現屆最多 吳秋北一人獲金紫荊

另外，今年有10名立法會議員獲勳，是現屆政府最多，三年來累計20名立法會議員獲勳。

金紫荊星章：工聯會港島東議員吳秋北；

銀紫荊星章：經民聯工業界（第二）吳永嘉、建築、測量及都市規劃界謝偉銓、選委界管浩鳴；

銅紫荊星章：民建聯九龍西議員鄭泳舜、自由黨選委界李鎮強、選委界陳紹雄、體育、演藝、文化及出版界霍啟剛；

2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

榮譽勳章：選委界梁毓偉；

太平紳士：金融服務界李惟宏