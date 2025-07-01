七一｜維園舉辦慶回歸展　迷你熊貓吸引市民打卡

今日（1日）是香港回歸28周年，香港各界慶典委員會由前天起一連四日在維園舉辦《維園慶回歸》展覽活動，活動免費入場，開放時間為上午10時至晚上9時。有市民專程來與熊貓拍照，亦有市民盼望香港將來會逐漸變好。



市民排隊準備接受安檢。（張志浩攝）

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展覽分為3大展區和6大主題，其中以「親親大熊貓」和「懷舊大排檔」的人流最多，除了兩個兩米高的熊貓公仔外，周圍還有近百隻迷你熊貓，亦有不少市民和迷你蛋撻打卡拍照。

除此之外，深圳卡伊瓦機器人技術研發有限公司亦有在展覽設展區，展示公司研發的機械人和機械狗。不少小朋友和機械狗互相追逐嬉戲，非常熱鬧。

譚先生一進來就和妻子與迷你熊貓打卡拍照。他知悉慶祝活動後，於是決定趁今日假期出外走走，而在稍早時候亦有光顧正在舉行全單71折優惠的太興集團敏華冰廳。他認為香港正朝着欣欣向榮的方向，又指政府應該多點舉辦類似的慶典活動，以凝聚香港市民。

吳生吳太剛剛從尖沙咀乘搭免費的天星小輪到灣仔。（張智浩攝）

吳生吳太亦有帶同熊貓公仔到場拍照。（張智浩攝）

吳生吳太今天亦趁放假來欣賞展覽，不過認為因為天氣較熱，導致到場人流不多，又指現場打卡裝置不太足夠，認為啟德的燈飾展或更勝一籌。他們又表示，由於怕北上人多和只有一日假期，因而決定留在香港。

被問到回歸28周年，吳太慨嘆最近有不少商戶結業，吳先生指則或因大環境影響，導致香港近期經濟不佳，又認為「應該之後會更好吧。」