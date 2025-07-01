七一｜董建華連續五年缺席慶回歸活動 前特首辦：董生在家休養
撰文：潘耀昇
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香港回歸28周年，特區政府今日（1日）在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。三名前行政長官繼續有到場觀禮，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權。
前行政長官董建華則未有出席，其辦公室透過公關向《香港01》表示，董建華在家休養，沒有計劃出席有關活動。今年是董建華連續五年缺席七一回歸升旗禮及酒會。
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李家超率問責班子出席金紫荊廣場升旗儀式
金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，懸掛國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機，在維港上空飛過。儀式上，警察樂隊奏樂，並在歌唱家領唱下獻唱國歌；特區政府紀律部隊在空中和海上敬禮。特首李家超伉儷、特區政府問責班子等均出席。
三名前特首曾蔭權、林鄭月娥、梁振英到場觀禮
三名前特首，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權均有到場觀禮。 中聯辦主任周霽進場時與前行政長官曾蔭權、林鄭月娥、梁振英握手。
董建華連續五年缺席 前特首辦：在家休養
前行政長官董建華則未有出席。翻查資料，今次是董建華連續五年缺席七一升旗禮，去年透過公關表示正在休假，沒有出席有關活動。
董建華辦公室回應《香港01》於活動前的查詢時表示，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。
董建華上次公開露面是三年前
董建華對上一次公開露面是2021年7月，出席慶祝共產黨成立100周年的電影《1921》首映。他在2021年9月在瑪麗醫院接受心臟手術，之後缺席2021年的國慶慶祝活動。
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