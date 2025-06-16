調公務員去議員辦事處體驗工作？楊何蓓茵：人手緊張　有10%空缺

政府有多項培育公務員治理人才的計劃，包括內地公共管理碩士課程、到海外院校進修、參與專題研討會等。民建聯顏汶羽今日（16日）在立法會建議擴大計劃，讓公務員到立法會議員辦事處、區議會乃至大型企業培訓體驗工作。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指不會排除可能性，但現時政府人手緊張，「仲有10%空缺」，要等人手充裕再安排。



皇后山邨食水風波中，水務署署長黃恩諾的回答被指難以釋除市民疑慮，公關能力受質疑。法律界林新強在會上不點名批評有公務員答問時「答非所問，又唔懂得同理心和換位思考」，關注公關培訓如何改良。當局說培訓時會告訴公務員「處理好溝通的目的」。



民建聯顏汶羽今日（16日）在立法會建議擴大計劃，讓公務員到立法會議員辦事處、區議會乃至大型企業培訓體驗工作。（黃浩謙攝）

調公務員去議員辦事處體驗工作？楊何蓓茵：人手緊張

立法會公務員及資助機構員工事務委員會開會，討論公務員的人才培育和領導發展計劃。顏汶羽詢問當局會否讓公務員到立法會議員辦事處、區議會辦事處乃至大型企業體驗工作，「令佢哋換位思考，點解議員成日都問呢啲問題」。

楊何蓓茵稱，待到政府人手充裕，可以考慮進行大規模公務員暫駐計劃。（周令知攝）

楊何蓓茵回應說，即使是讓公務員到法定機構、非政府組織、其他私營機構培訓，「其實唔會排除」，但她強調政府現時人手不足，「仲有10%空缺率」，待到人手充裕，可以考慮進行大規模公務員暫駐計劃。

金融界陳振英（黃浩謙攝）

金融界陳振英追問當局，可否安排公務員與行政會議成員、立法會議員交流，令公僕「對經常犯的錯誤引以為鑒」。楊何蓓茵說，以往有請立法會為公務員提供講座，公務員學院院長郭蔭庶就指，特首和主要官員與立法會議員有交流的機會，計劃持續推行。

林新強指，最近事件凸顯官員答問時，沒有得到適當公關培訓。（立法會直播截圖）

林新強批有公務員「答非所問」無同理心

法律界林新強關注為高級公務員的培訓，指這些「領導人」的公關能力等很重要，「即係知道市民關注乜嘢，去解答市民疑問」，但最近的事件凸顯官員答問時沒有得到適當培訓，「明明只係小事，但係答非所問，又唔懂得同理心和換位思考」。他詢問當局會如何調整管治人才課程的設計。

公務員學院院長郭蔭庶指，在各級領導的培訓中，公關都是重要的內容。（立法會直播截圖）

郭蔭庶：事件並非公務員沒接受公關培訓所致

郭蔭庶表示，非常重視公務員的公關能力，在各級領導的培訓中，公關都是重要的內容。他續指林新強所指的事件，並非是這些公務員沒有接受公關培訓所致。

接觸工作時錯配目的。可能將『我要好安全，唔好講錯嘢』變成目的，就忘記咗溝通 公務員學院院長郭蔭庶

郭蔭庶指，會在培訓時告訴公務員處理好溝通的目的。