皇后山邨食水風波｜高級公務員要問責？陳國基：問題非100%能控制

行政長官李家超上任三年之際，計劃推出「高級公務員責任制」，可罰凍薪。被委派研究「責任制」的政務司司長陳國基表示，水務署或發展局已盡了很大努力改善水質，「我諗個問題唔係百分之一百佢哋能夠控制」，目前不想舉任何跌入「責任制」的例子。他說「責任制」目的不是要懲罰，懲罰只是一個後果，重點是檢視部門的問題，暫時未有推行「責任制」時間表，會盡快完成研究，向李家超提交報告。



行政長官李家超上任三年之際，計劃推出「高級公務員責任制」，可罰凍薪。（廖雁雄攝）

李家超委派陳國基研究「高級公務員責任制」

政府目前有問責制針對政治任命官員，然而公務員沒有一套問責制度，李家超委派陳國基研究「高級公務員責任制」，希望公務員有一套管理守則，加強高級官員對管理自己部門出現重複、廣泛問題的領導責任，並與「政治任命官員問責制」融合，加強整體治理水平。

政府目前有問責制針對政治任命官員，然而公務員沒有一套問責制度。（資料圖片）

政務司司長陳國基表示，「高級公務員責任制」是希望提升公務員能力，不希望有懲罰的情況。（資料圖片/何頴賢攝）

陳國基：「高級公務員責任制」目的不是懲罰

陳國基表示，「高級公務員責任制」是希望提升公務員能力，不希望有懲罰的情況，而是有機制找出部門存在的嚴重性、普遍性問題，甚至協助他們建立有關機制，加以防範，提高政府效率。

目的不是要找出來懲罰他，懲罰他是一個後果，當然不希望有懲罰，最理想沒有懲罰情況出現。責任上我們要檢視部門有否一些問題。 政務司司長陳國基

水務署署長黃恩諾（左）與房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝6月5日交代粉嶺皇后山邨食水含瀝青顆粒。（梁鵬威攝）

皇后山邨食水風波高級公務員要問責？

陳國基：問題非100%能控制

被問到皇后山邨食水風波，居民不滿水務署的處理方式，是否日後設立的「高級公務員責任制」下需要問責的事件，陳國基表示不想舉任何的例子。

大家都明白是水管有東西剝落，這些幾十年的水管。我們水務署或者發展局的同事，都盡了很大的努力去立即去做很多事情去改善水質。我想問題就不是百分之百他們能夠控制的。 政務司司長陳國基

陳國基認為，皇后山邨食水風波的重點是補救，認為部門同事已宣布更換水管、加濾網，令水質變好，亦有派水車為市民提供潔淨食水，形容他們也做很多工夫。